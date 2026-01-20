Calendario de registro MES POR MES de la Credencial del Servicio Universal de Salud

La credencial del Servicio Universal de Salud te permitirá agendar citas en el IMSS, IMSS Bienestar o el ISSSTE desde tu celular.

Un registro para atenderlos a todos y ‘atarlos’... al sistema de salud universal que el Gobierno de Claudia Sheinbaum creará durante 2026 para atender a más de 134 millones de mexicanos.

La presidenta Sheinbaum presentó los detalles de la credencial única de salud, un documento cuyo trámite comenzará en marzo y concluirá el 31 de diciembre en módulos de la Secretaría del Bienestar.

La credencial de salud única para toda la población de México es una tarea ‘titánica’ por lo que el Gobierno utilizará empleará a 14 mil servidores de la nación que trabajarán de lunes a sábado en 2 mil 365 módulos y 9 mil 791 estaciones.

“Nuestro objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos queden credencializados. ¿De qué le sirve al ciudadano? Con esta credencial a través de su QR va a poder acceder, primero al servicio de salud que le corresponde, y ahí va a venir de manera inmediata su expediente médico que va a ser levantado, y que va a estar en una base de datos totalmente protegida", detalló la mandataria en su ‘mañanera’ de este 20 de enero.

¿Cuándo inicia el registro de la Credencial del Servicio Universal de Salud?

Si bien en la presentación se dijo que las inscripciones comenzarán el 1 de marzo, ese día es domingo, día inhábil, por lo que el registro realmente iniciará el lunes 2 de marzo.

El Gobierno de México comenzará el proceso en 14 estados:

Baja California Sur Campeche Hidalgo México Michoacán Nayarit Puebla San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tamaulipas Tlaxcala Yucatán Zacatecas

Tres semanas después, el lunes 23 de marzo, el registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud arrancará en Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

En la lista faltan los estados que no están adheridos al IMSS Bienestar y son gobernados por partidos de oposición, como Chihuahua y Querétaro (PAN) o Jalisco y Nuevo León (Movimiento Ciudadano).

Calendario de registro de la Credencial del Servicio Universal de Salud por apellidos

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, explicó que las inscripciones se harán de lunes a sábado, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

Como sucede con la Pensión del Bienestar, el registro se hará en orden alfabético con base en la primera letra de los apellidos paternos. La ubicación de los módulos y estaciones se informará en las próximas semanas.

¿Y qué pasará, por ejemplo, con los menores de edad? “Los niños y niñas se podrán registrar con sus papás, esto para eficientar especialmente el tiempo de las mujeres, quienes somos las que hacemos más este trámite”, apuntó.

Es decir, si tú eres madre de familia y tu apellido paterno comienza con A, pero el de tu hija inicia con Z, podrás hacer su registro el mismo día que hagas el tuyo.

Los registros se harán desde marzo hasta diciembre de 2026 de la siguiente manera.

