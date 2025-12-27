¿Qué puede ‘malir sal’? Estos son los 10 ‘cisnes negros’ que podrían estropearnos el 2026

Cuáles serán los 'cisnes negros', escenarios poco probables, pero que de cumplirse podrían generar cambios importantes en 2026. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

¿Qué nos depara el 2026? Este año que termina tuvo varios sobresaltos. Los constantes ataques de Donald Trump a Venezuela, la guerra Rusia contra Ucrania y el conflicto en Medio Oriente, así como los temores sobre si la inteligencia artificial es una burbuja a punto de estallar movieron los mercados y marcaron el ritmo.

De cara al nuevo año, ya hay pronósticos sobre qué ocurriría en 2026. Se trata de los apodados ‘cisnes negros’, un concepto desarrollado por Nassim Nicholas Taleb que describe eventos inesperados con potencial de modificar la realidad económica o geopolítica.

En su columna ’Los 10 principales cisnes negros para el 2026’, Ernesto O’Farrill Santoscoy ‘desmenuza’ las posibles sorpresas negativas que nos podemos llevar durante los próximos 12 meses. Abróchense los cinturones. Aquí vamos.

¿Qué es un cisne negro?

Para que un hecho se considere como un cisne negro se deben cumplir tres elementos: Es imprevisible, genera un impacto masivo y, una vez ocurrido, las narrativas posteriores lo hacen parecer obvio.

Así lo explica Ernesto O’Farrill Santoscoy, presidente de Bursamétrica y columnista en El Financiero.

En su texto, O’Farrill propone un ejercicio de imaginación para visualizar cuáles podrían ser las sorpresas negativas que, aunque improbables, tendrían el mayor impacto en 2026. De un total de 10 predicciones, al menos cinco están orientadas al contexto mexicano.

¿Cuáles son los 5 ‘cisnes negros’ de 2026 para México?

La buena noticia es que O’Farrill Santoscoy no prevé ningún escenario negativo relacionado con el Mundial 2026 en México Estados Unidos y Canadá; sin embargo, si anticipa problemas en la revisión del TMEC, la cual podría extenderse hasta 2027, según analistas.

EU sale del T-MEC

El ‘cisne negro’ consiste en que Trump sustituya el acuerdo trilateral por pactos bilaterales con México y Canadá. La salida de EU del TMEC podría activarse si el Congreso de Estados Unidos no interviene en un periodo de seis meses.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha amenazado con sacar a EU del TMEC y con la creación de acuerdos bilaterales: uno EU-México y otro EU-Canadá.

Intervención militar de EU contra cárteles en México

El columnista señala que una acción militar estadounidense en México fracturaría la relación bilateral y afectarían el comercio.

Durante el último semestre de 2025, Trump adoptó una postura más radical contra el crimen organizado y ordenó el despliegue de Fuerzas Armadas en el Caribe, presión sobre Venezuela y ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas con el trasiego de droga.

Además, Trump insistió en la posibilidad de lanzar ataques en México para combatir a los grupos criminales.

En ese escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a Trump sobre posibles operaciones en México y aseguró: “Eso no va a pasar”.

Ruptura interna en Morena

Según el columnista, uno de los ‘cisnes negros’ en México implica el rompimiento al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En caso de ocurrir, este ‘cisne negro’ dentro del partido en el poder provocaría la pérdida de control del Congreso.

La parálisis legislativa deterioraría la confianza empresarial y frenaría la actividad económica en México, indica.

México pierde el grado de inversión

En términos económicos, Ernesto O’Farrill Santoscoy señala como un evento poco probable pero problemático si ocurre la pérdida del grado de inversión.

Según el escenario expuesto por el columnista, dos de las tres principales calificadoras degradarían la deuda soberana por debajo del umbral de grado de inversión. Las consecuencias serían inmediatas y severas para el financiamiento público y privado.

La inseguridad se sale de control

Otro de los posibles ‘cisnes negros’ en México está relacionado con la seguridad en el país. De acuerdo con el presidente de Bursamétrica, una escalada alarmante de violencia obligaría a decretar toque de queda.

La buena noticia es que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha celebrado la reducción de homicidios dolosos, la detención de miles de presuntos criminales, el aseguramiento de armas y el desmantelamiento de laboratorios como parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad.

¿Qué ‘cisnes negros’ internacionales que nos pueden ‘dar en la torre’?

A nivel mundial, esos pronósticos poco probables involucran de manera indirecta a Estados Unidos por la relevancia y participación que tuvo durante el 2025 —o antes— con los actores principales de estos ‘cisnes negros’.

La lista de eventos poco probables pero catastróficos están:

Invasión de China a Taiwán

El presidente de Bursamétrica explica que este hecho implicaría un golpe severo para la economía mundial por el rol de TSMC, la principal proveedora de chips a nivel global y, en particular, de las empresas estadounidenses.

Considera que la geopolítica entraría en una fase crítica. Estados Unidos desde hace años mantiene una posición a favor de evitar una invasión de China a Taiwán y planteó la participación de su Ejército para defender al país asiático.

Guerra Rusia-Ucrania escala contra la Unión Europea

La propuesta de paz de Donald Trump no sería aceptada. En ese supuesto, Ucrania insistiría en formar parte de la Unión Europea y Putin lo rechazaría.

La escalada obligaría a las potencias europeas a intervenir en la guerra Rusia contra Ucrania y asumir riesgos militares y económicos mayores, según explica O’Farrill Santoscoy en su columna.

Crack bursátil tecnológico

Un evento exógeno e impredecible provocaría un desplome en las acciones de inteligencia artificial y alta tecnología, contagiando al mercado estadounidense. El efecto riqueza inverso detonaría una recesión profunda, señala.

Al cierre del 2025, se informó sobre una burbuja tecnológica creada por el boom de la inteligencia artificial, con sobrevaloración de compañías y acumulación de pérdidas mientras continúan promesas no comprobadas.

Muerte del presidente Trump

Un atentado contra el mandatario estadounidense a manos de un fanático fundamentalista o una enfermedad grave provocaría su muerte. Conforme a la Constitución de Estados Unidos, el vicepresidente J. D. Vance asumiría la presidencia con una visión nacionalista conservadora extrema.

Este escenario generaría un shock a nivel mundial.

Nueva pandemia

El surgimiento de un nuevo virus mortal, difícil de contener y de rápida propagación, volvería a paralizar la economía global antes de que los sistemas sanitarios respondan de forma adecuada.

De acuerdo con Ernesto O’Farrill Santoscoy, esos serían los 10 eventos más catastróficos para México y el mundo que podrían ocurrir en 2026.