Los 10 principales cisnes negros para el 2026

Dentro de la saga prospectiva anual de Bursamétrica, acostumbramos hacer un ejercicio de imaginación en donde proponemos 10 posibles sorpresas negativas (A las que denominamos cisnes negros) y luego otras 10 posibles sorpresas positivas (que distinguimos como cisnes blancos).

Repasemos primero que son los cisnes negros. En el 2007, el ensayista matemático y financiero libanés nacionalizado norteamericano Nassim Nicholas Taleb publicó su libro denominado “El Cisne Negro. El impacto de lo altamente improbable” donde argumenta sus ideas sobre los llamados sucesos imprevistos “cisnes negros”. Nombre que proviene de una metáfora utilizada para nombrar los hechos sorpresivos, improbables, extremadamente raros, impredecibles en prospectiva y predecibles en retrospectiva, pero que ocasionan un gran impacto.

Los europeos creían inexistentes cisnes de color distinto al blanco, hasta que descubrieron cisnes negros en Australia en el siglo XVII, para ilustrar cómo nuestra dependencia de la experiencia pasada nos ciega ante eventos verdaderamente raros pero transformadores.

Los cisnes negros cumplen estas características:

1. Evento inesperado: El evento es una sorpresa total, no hay indicios previos de su probabilidad.

2. De gran impacto: Tiene consecuencias masivas en la economía, la sociedad o la política.

3. Explicación retrospectiva: Después de ocurrido, se crean narrativas que lo hacen parecer predecible, aunque no lo fuera.

El resultado del impacto del cisne negro puede ser blanco o negro o del color que a uno se le ocurra. Taleb no utilizó los colores para diferenciar si el impacto puede tener consecuencias negativas o positivas.

Estos son nuestros 10 cisnes negros o sorpresas negativas que proponemos para el 2026. 5 para la economía mundial y 5 para México.

1. Invasión de China a Taiwán.

Llevamos varios años poniendo este posible cisne negro como el número uno, dado la importancia que tiene la empresa TSM en la industria mundial de microprocesadores y la trascendencia que tendría este evento en la geopolítica mundial.

2. El conflicto de Rusia vs Ucrania se convierte en un conflicto contra la Unión Europea.

La solución que plantea el presidente Trump para el conflicto entre Ucrania y Rusia no es aceptada por las partes; Ucrania no esta dispuesta a ceder más territorio y se considera parte de la Unión Europea. Putin no acepta esto, las acciones bélicas continúan hasta que se ven obligados a intervenir las potencias europeas.

3. Crack bursátil de la alta tecnología: Un evento exógeno impredecible detona un crack en las acciones de la IA y de la alta tecnología, contagiándose a la mayoría de las acciones de empresas americanas. El crack genera un efecto riqueza inverso que produce una gran recesión.

4. El presidente Trump pierde la vida. Un fanático fundamentalista asesina al presidente Trump o una enfermedad fatal lo afecta y pierde la vida, con lo que, de acuerdo a la Constitución americana, sería sucedido por el vicepresidente James David Vance, quien es un nacionalista conservador y populista posliberal extremo.

5. Surge una nueva pandemia. El riesgo de que surja una nueva epidemia mortal que se expanda rápidamente por todo el mundo sin que se pueda controlar antes de que afecte profundamente la actividad económica global.

6. Estados Unidos se sale del T-MEC: El presidente Trump se empeña en negociar un acuerdo bilateral de comercio, tanto con Canadá como con México. De acuerdo a la ley americana, el Ejecutivo lo puede solicitar y el Congreso tiene 6 meses para resolver si se sale del acuerdo trilateral o no.

7. Estados Unidos comete intervenciones militares de manera unilateral contra cárteles mexicanos en territorio nacional, lo que genera una fractura profunda en la relación comercial entre ambos países

8. En el Partido Morena ocurre un cisma profundo y abierto, que implica que se pierde el control del Congreso, y con ello, una parálisis legislativa con diversos efectos en la confianza y en la actividad económica.

9. México pierde el Grado de Inversión: Dos de las tres principales calificadoras internacionales deciden degradar la calificación de la deuda soberana por debajo del nivel de Grado de Inversión. Este evento tiene muy graves consecuencias inmediatas y de largo plazo para la economía mexicana.

10. La inseguridad se sale de control de manera alarmante y se llega a la necesidad de decretar un toque de queda a nivel nacional y una serie de medidas de control que afectan la actividad económica seriamente.