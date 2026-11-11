Gusano barrenador vuelve a atacar en EU: ¿Por qué aumentan los casos y qué provoca su expansión?

La mosca barrenadora del Nuevo Mundo reapareció en Estados Unidos después de varios meses con pocos casos. Las temperaturas más suaves y el aumento de la humedad favorecen la actividad de este parásito mortal para el ganado.

En noviembre se confirmaron más de 40 casos de gusano barrenador, cifra que convierte a este mes en el peor desde que la plaga apareció por primera vez en Texas a principios de este año. Los contagios comenzaron a aumentar rápidamente en octubre, cuando la plaga llegó por primera vez a Arizona, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

En Estados Unidos se registraron casi 130 casos en total, de los cuales más de 60 permanecen activos.

Cuando la mosca barrenadora llegó a Estados Unidos en junio, “muchos pensamos: ‘Sí, nos espera un verano difícil’”, dijo Caleb Hubbard, profesor adjunto de entomología urbana en la Universidad Estatal de Nuevo México. Sin embargo, hubo muchos menos casos de los que se temían.

México volvió a exportar ganado a EU: Así funcionarán los controles contra el gusano barrenador. (AP) (Fernando Llano/AP Photo/Fernando Llano)

Casos de gusano barrenador podrían aumentar por disminución en temperaturas

En retrospectiva, Estados Unidos simplemente tuvo suerte: a las moscas del gusano barrenador les gusta el clima cálido, pero no los días con temperaturas extremas superiores a los 38 grados que Texas y Nuevo México experimentaron en julio y agosto. El parásito reduce su actividad a esas temperaturas, tanto en sus desplazamientos como en su reproducción. Las temperaturas más frías, por debajo de los 15 grados, también ralentizan el movimiento de las moscas.

“Creo que todos pensamos: ‘Uf, lo superamos, estamos bien’”, dijo Hubbard al referirse a los días más calurosos del verano. “Pero a medida que las temperaturas han comenzado a descender, al menos en el suroeste, estamos en una especie de punto óptimo” para la oruga barrenadora.

El ciclo de vida de este parásito puede durar apenas dos o tres semanas en condiciones ideales, con temperaturas superiores a los 27 °C, pero inferiores a los 38 °C, y alta humedad, según la Universidad de Texas A&M. Los gusanos barrenadores se aparean una sola vez, pero durante ese breve periodo y dentro de ese rango de temperatura muestran mayor actividad, lo que ofrece más oportunidades para el crecimiento de la población.

El calor extremo que azotó Texas cuando llegó la mosca creó “un entorno bastante hostil”, dijo Phillip Kaufman, profesor de entomología de Texas A&M. “Finalmente hemos empezado a tener un clima más fresco, no frío, pero sí más fresco, y ha habido un aumento en las lluvias, particularmente en Arizona, Nuevo México y el oeste de Texas”, precisamente donde se detectó la mosca.

El ganado mexicano vuelve a EU con una condición: controles reforzados contra el gusano barrenador. (AP)

La propagación hacia Arizona es “parte de una progresión natural”, a medida que la plaga avanza hacia el oeste desde Texas y hacia el norte desde México, dijo Mykaela Martin, oficial de información pública del Departamento de Agricultura de Arizona, en un correo electrónico.

A pesar del rápido aumento de casos, el brote sigue siendo pequeño en comparación con los 95 mil casos que Estados Unidos registró durante su peor episodio, en 1972. En aquel entonces, los contagios se extendieron por todo Texas, hasta Oklahoma y tan al oeste como California.

El USDA logró contener en gran medida el brote actual durante el verano mediante restricciones al movimiento de ganado, un programa de monitoreo y vigilancia, y la dispersión de moscas estériles para frenar la reproducción del gusano barrenador.

La agencia afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico que las condiciones meteorológicas actuales son “ciertamente condiciones que podrían provocar un aumento en la supervivencia de las moscas, aunque es difícil determinar una única razón” para el reciente incremento de casos.

Otras posibles explicaciones para el aumento de infecciones y de moscas silvestres capturadas en las trampas del USDA incluyen el movimiento de animales. La mosca no recorre grandes distancias por sí sola y depende del ganado o de la fauna silvestre para propagarse.

Esta situación generó preocupación entre algunos ganaderos, quienes consideran que el USDA actuó prematuramente al reanudar las importaciones de ganado procedente de México, donde actualmente existen alrededor de mil 500 casos activos. El comercio con México se suspendió para prevenir la propagación de la mosca barrenadora, pero las importaciones se reanudaron a finales de agosto.

Según el USDA, más de 65 mil cabezas de ganado cruzaron la frontera desde que Estados Unidos reabrió sus puertos. La agencia declaró que los rigurosos protocolos de inspección hacen poco probable que animales infectados ingresen al país y planea mantener los puertos abiertos pese al aumento de casos.

EU atienden la propagación de gusano barrenador con moscas estériles

Mientras tanto, la principal herramienta del USDA para erradicar la plaga, una instalación en Texas que permitiría aumentar significativamente la producción de moscas estériles, no tiene previsto iniciar operaciones hasta la próxima primavera.

El USDA indicó en una publicación en X que trasladó la liberación de moscas estériles a “las zonas de mayor necesidad” en Arizona y Nuevo México, aunque continúa con la dispersión de estos insectos en algunas zonas de Texas.

Esto deja a Estados Unidos a la espera de un invierno frío y seco para controlar los casos. Sin embargo, es poco probable que el suroeste mantenga temperaturas bajas durante el tiempo suficiente para frenar la propagación de la mosca. Por otra parte, la sequía perjudicaría a los ganaderos que necesitan lluvias para mantener sus pastizales.

Es probable que un fenómeno de El Niño “súper”, de rápido desarrollo, ayude a reducir la sequía que afecta a gran parte de Texas y algunas zonas del suroeste. Este patrón climático suele provocar lluvias intensas en el tercio sur del país durante los meses de invierno, lo que puede generar suelos más húmedos y favorecer la proliferación de moscas.

El fenómeno de El Niño suele provocar un efecto de enfriamiento en el sur de Estados Unidos. Sin embargo, el cambio climático a largo plazo provocó que la región registre temperaturas considerablemente más altas durante las últimas tres décadas, según John Nielsen-Gammon, director del Centro Climático Regional del Sur y climatólogo estatal de Texas.

En algunos condados afectados por la plaga del gusano barrenador, incluso durante las noches más frías del invierno se registraron temperaturas cercanas a los 50 grados en los últimos años.

“Cuando el aire ártico llega hasta aquí, no hace tanto frío”, dijo Nielsen-Gammon. “El tiempo tiende a ser más nublado y gris, en lugar de tener un frío intenso durante un fenómeno de El Niño”.