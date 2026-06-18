Más allá de ‘ligar’ en el Mundial: ¿Qué es el movimiento 4B y por qué pide no idealizar a hombres coreanos?

Algunas mujeres idealizan a los protagonistas que aparecen en pantalla en las series coreanas. (Foto: Shutterstok)

El movimiento 4B se ha vuelto tema de conversación en redes sociales mientras México y Corea del Sur alistan motores para enfrentarse en el Mundial 2026. Entre memes sobre encontrar un novio coreano y comentarios de quienes sueñan con vivir un romance de K-drama, también han aparecido publicaciones de mujeres surcoreanas que piden no idealizar a los hombres de su país.

La fascinación por la cultura de Corea del Sur ha crecido en México en los últimos años gracias a fenómenos como el K-pop, grupos como BTS y BLACKPINK, el furor por el skincare coreano, así como el éxito mundial de producciones como ‘El juego del calamar’ y las famosas telenovelas coreanas.

Sin embargo, mientras algunas mujeres idealizan a los protagonistas que aparecen en pantalla, feministas surcoreanas llevan años advirtiendo que la realidad de las relaciones entre hombres y mujeres en su país dista mucho de esa imagen.

Detrás de esa crítica se encuentra el movimiento 4B, una corriente feminista que surgió en Corea del Sur como respuesta a la desigualdad de género, la violencia contra las mujeres y la presión social para casarse y tener hijos.

¿Qué es el el movimiento 4B en Corea del Sur?

El nombre 4B proviene de cuatro palabras coreanas que comienzan con el prefijo bi, que significa “no”. Las mujeres que se identifican con esta corriente rechazan las expectativas en su país sobre el matrimonio, la maternidad y las relaciones heterosexuales, por lo que promueven cuatro prácticas:

Bihon (no al matrimonio)

Bichulsan (no al parto)

Biyeonae (no a las citas)

Bisekseu (no al sexo)

El movimiento 4B es un movimiento feminista que cuestiona los roles tradicionales de género en Corea del Sur. (Xinhua / IA)

El movimiento comenzó a tomar fuerza a finales de la década de 2010, en comunidades feministas en línea, quienes empezaron a cuestionar la inseguridad económica que vivían, agravada por una desigualdad de género sistémica.

De acuerdo con un artículo de The Conversation, publicado en 2024, Corea del Sur ocupaba el último lugar de la OCDE en cuanto a brecha salarial de género.

¿Por qué surgió en Corea del Sur?

Las impulsoras del movimiento 4B sostienen que muchas mujeres surcoreanas enfrentan una carga desigual dentro de la familia, el trabajo y las relaciones de pareja.

También denuncian brechas salariales, discriminación laboral y expectativas sociales que continúan colocando sobre ellas la responsabilidad principal de los cuidados y las tareas domésticas.

Ante ese panorama, algunas decidieron apartarse por completo de instituciones como el matrimonio o la maternidad, argumentando que estas suelen beneficiar más a los hombres que a las mujeres dentro de una sociedad que consideran profundamente patriarcal.

México y Corea del Sur se enfrentarán por el liderato del Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Cuartoscuro: Fernando Carranza García)

¿Por qué piden no idealizar a los hombres coreanos?

La popularidad mundial de los K-dramas ha contribuido a proyectar una imagen de hombres románticos, atentos y emocionalmente disponibles. Sin embargo, las mujeres surcoreanas señalan que estas producciones son obras de ficción y no reflejan necesariamente la realidad de las relaciones de género en Corea del Sur.

Por ello, algunas integrantes del 4B consideran que la creciente admiración internacional hacia los hombres coreanos, a propósito de la Copa Mundial de la FIFA 2026, puede generar expectativas poco realistas.

Su mensaje no es que todos los hombres coreanos sean iguales ni que las relaciones sean imposibles, sino que las mujeres no deberían construir una imagen idealizada basada únicamente en personajes de televisión.