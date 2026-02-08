¿Por qué el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX tiene nerviosos a Donald Trump y los republicanos?

Bad Bunny ha generado expectativas sobre el mensaje que pueda dar en el medio tiempo del Super Bowl. (Foto: Bloomberg)

Los republicanos están cada vez más nerviosos de que la caída del apoyo al presidente Donald Trump en materia de inmigración y economía —dos temas clave que lo ayudaron a ganar en 2024— pueda costarles las elecciones intermedias. El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl no les ayudará a calmar su ansiedad.

Se espera que la actuación de Bad Bunny, la estrella musical global puertorriqueña y crítico abierto de las políticas de inmigración de Trump, subraye en uno de los escenarios más grandes del mundo la división política y cultural por la represión de la administración que llevó al asesinato de dos estadounidenses en Minneapolis y desencadenó protestas en todo el país.

Las políticas fronterizas y de inmigración de Trump habían sido populares entre el electorado durante gran parte del año pasado. Pero tras semanas de ver a agentes federales enmascarados derribando a personas en la calle, deteniendo a niños y asesinando a un par de ciudadanos estadounidenses, solo el 34 por ciento de los votantes aprueba la forma en que las autoridades aplican la política, seis puntos menos que dos semanas antes, según una encuesta de Quinnipiac del 4 de febrero.

Mientras tanto, los republicanos negocian con los demócratas un proyecto de ley de gastos para el Departamento de Seguridad Nacional. Tienen menos de una semana para llegar a un acuerdo o se arriesgan a un cierre del departamento, en el centro de la ofensiva contra la inmigración.

Republicanos critican redadas del ICE

Varios republicanos, que en gran medida han apoyado a la administración, dicen que las redadas de inmigración fueron demasiado lejos.

“Deberíamos habernos centrado en los delincuentes y pandilleros, no en las abuelas. Fue un error”, declaró esta semana en Fox News el representante Carlos Giménez, republicano de Florida y exalcalde del condado de Miami-Dade.

Incluso después de anunciar el retiro de 700 agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Minnesota y una reducción anterior en Maine, la línea dura de Trump amenaza con aislar a los votantes latinos antes de las elecciones intermedias, dejando de lado a un bloque de votantes crítico que lo ayudó a ser elegido.

Las consecuencias quedaron a la vista la semana pasada cuando un sólido escaño republicano en el Senado estatal de Texas se inclinó hacia el Partido Demócrata: el cambio de 31 puntos porcentuales hacia los demócratas se debió en gran medida al electorado latino del distrito. Esto siguió a una serie de victorias electorales a finales del año pasado en las que los demócratas superaron las expectativas, desde la carrera a la gobernación de Virginia hasta la votación para la alcaldía de Miami.

“Un cambio de esta magnitud no se puede ignorar”, declaró el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, en una publicación en redes sociales el 1 de febrero, citando los resultados de Texas. “Los republicanos deben ser lúcidos sobre el entorno político de cara a las elecciones intermedias”.

Donald Trump ha provocado que los republicanos pierdan apoyo en lugares que siempre habían dominado. (Foto: Bloomberg) (Adam Gray/Photographer: Adam Gray/Bloomber)

El estratega republicano Mike Madrid, especializado en votantes latinos, afirmó que las políticas migratorias y económicas del presidente han alejado a importantes bloques electorales de su lado. Enfatizó que la derrota republicana en Texas fue notable considerando el desempeño de Trump en 2024.

“Nunca había visto eso en tres décadas y media de trabajo”, dijo Madrid. “Las dos fortalezas que tenía para construir una coalición multirracial no solo se han derrumbado, sino que se han consolidado en su contra”.

Trump incrementa nivel de desaprobación en encuestas

Aunque la mitad de los latinos apoyaron a Trump en 2024, una encuesta reciente del Pew Research Center reveló que el 70 por ciento lo desaprueba, incluyendo un 61 por ciento que afirma que sus políticas han empeorado la situación económica.

Si bien la encuesta se realizó antes de que estallaran las últimas protestas, cerca de dos tercios manifestaron su desacuerdo con la estrategia de Trump hacia la inmigración, y más de la mitad de los latinos afirman que se han producido arrestos o redadas en su comunidad desde que el presidente asumió el cargo.

“Antes, la economía siempre había sido el problema más importante que la inmigración”, dijo Mark Lopez, director de investigación sobre raza y etnicidad en Pew. Pero ahora, “un porcentaje cada vez mayor de latinos dice estar preocupado por la deportación de algún conocido o incluso de ellos mismos”.

“Y todo apunta a que la inmigración se está convirtiendo en un problema cada vez mayor”, añadió.

Los operativos de ICE han sido considerados como excesivos incluso por los republicanos. (Foto: Bloomberg) (Victor J. Blue/Photographer: Victor J. Blue/Blo)

Después de que Trump asumió el cargo, Bad Bunny, que habla mayoritariamente español, dijo que evitaría los Estados Unidos continentales en su próxima gira mundial, diciendo que no quería poner a sus fanáticos en riesgo de ser arrestados por ICE en sus shows.

“Fuera ICE”, dijo el artista, cuyo nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, en los Premios Grammy el 1 de febrero. “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”.

En protesta por el papel protagónico de Bad Bunny en el Super Bowl, los críticos han organizado un “Espectáculo de medio tiempo estadounidense” alternativo encabezado por el partidario de Trump, Kid Rock, y respaldado por el grupo Turning Point USA del fallecido Charlie Kirk.

Además de retirar a cientos de agentes del ICE, la Casa Blanca ha tomado otras medidas para reducir la tensión en Minneapolis. Tom Homan, el zar fronterizo de la administración, fue enviado para reemplazar a Greg Bovino, el controvertido comandante sobre el terreno que, según los críticos, avivó el conflicto.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también anunció que todos los oficiales en Minneapolis ahora llevarán una cámara corporal.

Trump dijo en una entrevista esta semana en NBC que no estaba “contento con lo que pasó” en Minnesota, y agregó que “tal vez podamos usar un toque un poco más suave, pero aun así hay que ser duro”.

¿Qué ha hecho Trump para calmar a los estadounidenses?

El presidente también buscó tranquilizar a los estadounidenses que sienten que sus políticas económicas los han defraudado, promoviendo una agenda de asequibilidad y afirmando que intentará facilitar el acceso a cosas como la propiedad de vivienda. Hasta el momento, la mayoría de las propuestas iniciales han fracasado.

“No creo que importe cuánto quieran los republicanos cambiar la narrativa sobre la asequibilidad”, dijo el estratega demócrata Chuck Rocha, especializado en votantes latinos. “Lo único que la gente de la comunidad ve es terror en nuestras calles”.

Incluso cuando todavía faltan nueve meses para las elecciones de mitad de período, a muchos republicanos les preocupa que el daño ya esté hecho.

“Los hispanos están abandonando masivamente el Partido Republicano, y fingir lo contrario no solucionará el problema”, declaró la representante María Elvira Salazar, republicana del sur de Florida, en una publicación en redes sociales el 27 de enero. “Como republicanos, debemos revertir el rumbo y actuar ya”.