Google se ‘rebela’ al ICE: Trabajadores piden cortar relaciones con agencia de Kristi Noem

Más de 900 empleados de Google de Alphabet Inc. firmaron una petición exigiendo que la empresa corte vínculos con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a raíz de los esfuerzos de deportación masiva de la administración Trump.

La petición cita los contratos de Google con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), las dos agencias del DHS que han liderado las deportaciones. Los tiroteos fatales de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis en las últimas semanas han intensificado la oposición a la iniciativa del gobierno de deportar a inmigrantes indocumentados.

Más de 1700 trabajadores del sector tecnológico ya han firmado una petición independiente , iniciada a principios de enero, que exige a las empresas tecnológicas que rompan sus contratos con el ICE y a los líderes de las grandes tecnológicas que llamen a la Casa Blanca para exigir que el ICE abandone las ciudades.

Palantir Technologies Inc., fabricante de software para la agencia, se ha convertido en blanco de críticas por el papel de la lucrativa tecnología de vigilancia en las redadas de control y deportación del ICE, y ha sido el foco de múltiples protestas.

Los trabajadores de Google que firmaron la petición abarcan 16 áreas de producto —de las cuales aproximadamente el 30 por ciento proviene de Google Cloud— y denuncian que la tecnología de la compañía se utiliza para impulsar la violencia y la represión estatales.

Uso de IA y Google Cloud para vigilancia fronteriza

La petición destaca el uso de Google Cloud en la vigilancia fronteriza y el papel de la IA generativa en la eficiencia operativa de las agencias que, según los trabajadores, son responsables de las recientes muertes de civiles y crisis humanitarias.

Las críticas reflejan una ola de protestas contra los gigantes tecnológicos debido a su colaboración con funcionarios de inmigración durante el primer mandato del presidente Donald Trump. En 2019, manifestantes interrumpieron un discurso de Marc Benioff, de Salesforce Inc., en la conferencia anual de la compañía.

El activismo laboral ha resurgido en el segundo mandato de Trump, aunque con un tono más moderado debido al deterioro del mercado laboral tecnológico. Un grupo de trabajadores de Microsoft Corp. ha criticado repetidamente la colaboración de la empresa con las autoridades de inmigración estadounidenses y el ejército israelí.

En 2018, más de 4000 empleados de Google exigieron la cancelación del proyecto Maven, que utilizaba herramientas de inteligencia artificial para analizar imágenes de drones. Google decidió no renovar el contrato y se comprometió a no utilizar su IA para armas, vigilancia ilegal ni tecnologías que causen daños generales. Desde entonces, ha cancelado esta promesa.

La última petición, sin embargo, argumenta que Google se ha convertido en un “nodo prominente” en la historia de las empresas del sector privado que se benefician de la represión. Exige una sesión inmediata y en vivo de preguntas y respuestas para los trabajadores sobre los contratos militares y de Seguridad Nacional de Google, y busca obligar a Google a revelar los vínculos —y declarar límites— en torno al uso de sus productos para la violencia y la represión estatal.