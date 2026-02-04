Trump se hunde en EU: 52% de estadounidenses cree que ha empeorado la economía

Más de la mitad de los estadounidenses, el 52 por ciento, opina que las condiciones económicas del país “han empeorado” por las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, mientras seis de cada 10 desaprueban sus aranceles, según reveló este miércoles una encuesta del Pew Research Center.

El sondeo reveló que solo el 28 por ciento de la población piensa que las medidas de Trump han “mejorado” la economía desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, mientras el 19 por ciento considera que “no han tenido mucho efecto”.

En particular, 60 por ciento de los estadounidenses desaprueban la subida de aranceles, incluyendo el 39 por ciento que “fuertemente” los rechazan, mientras solo un 37 por ciento avala estos impuestos a las importaciones.

El 51 por ciento de los encuestados previó un impacto “mayormente negativo” en el país por estos gravámenes y un 52 por ciento piensa que impactará de forma negativa a su economía personal y su familia.

En contraste, solo uno de cada cuatro, el 25 por ciento, anticipó un efecto “mayormente positivo” en la economía nacional, y menos de la quinta parte de la población, el 19 por ciento, opinó lo mismo para su economía personal y familiar.

Por otro lado, casi tres cuartas partes de los estadounidenses, el 72 por ciento, califican de “regular” o “pobre” la economía nacional, mientras que solo el 28 por ciento la considera “excelente” o “buena”.

¿Cuál es la mayor inquietud entre los estadounidenses?

La mayor inquietud de los habitantes de Estados Unidos es el costo de la salud, pues más de siete de cada 10 adultos, el 71 por ciento, expresaron estar “muy preocupados” por este rubro.

Dos tercios de los adultos, el 66 por ciento, manifestaron “mucha preocupación” por el precio de la comida y los bienes de consumo, al igual que 62 por ciento por los costos de la vivienda y 51 por ciento por los de la electricidad.

El 45 por ciento también señaló “mucha preocupación” por los empleos, el 34 por ciento por el precio de la gasolina y el 20 por ciento por el mercado de valores.

Casi cuatro de cada 10 estadounidenses, el 38 por ciento, temen que las condiciones económicas empeoren dentro de un año, aunque 31 por ciento confían en que sean mejores y el 30 por ciento dicen que serán igual que ahora.

Republicanos aún le tienen fe a Trump

Pese a estos datos, el Pew Research Center indicó que los republicanos expresan su mejor valoración de la economía desde que Trump volvió a la Casa Blanca, pues el 49 por ciento de ellos la evalúan de forma positiva y el 57 por ciento de estos votantes esperan que la economía mejore dentro de un año.

El sondeo se realizó por teléfono y en línea del 20 al 26 de enero a 8,512 adultos, con un margen de error de 1.4 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento.

Otra parte de la misma encuesta reveló la semana pasada que la aprobación de Trump cayó al 37 por ciento, su menor nivel en la medición del Pew Research Center.