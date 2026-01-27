Tormenta invernal paraliza aeropuertos en EU: Aerolíneas cancelan más de mil 500 vuelos en un día

Una nueva tormenta de nieve amenaza con prolongar el caos aéreo en EU esta semana y congelar algunas partes del país.

Las aerolíneas estadounidenses siguen reduciendo sus vuelos debido a que una helada profunda dificulta el reinicio de las operaciones en algunos centros importantes, y la industria se prepara para más interrupciones a medida que se avecina otra explosión ártica a finales de esta semana.

Delta Air Lines informó que las condiciones climáticas desfavorables en el noreste afectarán los servicios en sus centros de operaciones en Boston y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. American Airlines Group ya canceló cerca de 500 vuelos principales y regionales el martes, según FlightAware, tras suspender más de la mitad de sus vuelos programados el lunes.

Hasta el momento, las aerolíneas habían cancelado más de mil 500 vuelos el martes a las 9:15 a. m., hora de Nueva York, según FlightAware.

Si bien esta cifra es inferior a las más de seis mil 100 cancelaciones del lunes y las 11 mil 600 del domingo —la mayor cantidad desde el inicio de la pandemia de COVID-19—, esto pone de relieve los persistentes desafíos que enfrentan las aerolíneas para volver a la normalidad.

Vuelos cancelados en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. (Valerie Plesch/Photographer: Valerie Plesch/Blo)

Nueva tormenta invernal en EU amenaza vuelos y aeropuertos

Las gélidas temperaturas continúan afectando gran parte del este de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional ha advertido de otra posible tormenta invernal importante a finales de esta semana. Este sistema podría congelar profundamente algunas partes de Estados Unidos a medida que se extiende hacia el este y el sureste, llegando hasta Florida.

“El viento es el mayor obstáculo para la seguridad aérea. También tendremos el problema de los aviones que se deslizan en la pista debido a la nieve o el hielo recién caídos”, declaró Vikrant Vaze , director ejecutivo del programa de maestría en gestión de ingeniería del Dartmouth College.

“Este es uno de esos casos en los que tomará un tiempo volver a la normalidad”, dijo.

Algunas de las ciudades afectadas por la reciente tormenta no cuentan con la infraestructura para manejar las severas condiciones, lo que generó problemas de personal mientras los trabajadores luchaban por transitar por las carreteras, dijo American en un comunicado.

La aerolínea, una de las más afectadas por la tormenta, informó sus resultados trimestrales el martes y dijo que la tormenta afectará sus ingresos en el rango de 150 a 200 millones de dólares.