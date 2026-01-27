Tormenta de nieve en EU deja varados a miles de pasajeros de American Airlines: ‘No dan comida ni agua’

En Estados Unidos se cancelaron casi 2 mil vuelos por la tormenta invernal, American Airlines es una de las aerolíneas más afectadas. (Cortesía Luis Ramírez)

El mexicano Luis Ramírez es uno de los miles de afectados por la tormenta invernal que provocó heladas ‘históricas’ en Estados Unidos y ocasionó la cancelación de vuelos de American Airlines.

Miles de vuelos se han visto afectados. Según el portal FlightAware, este martes 27 de enero se cancelaron mil 851 vuelos y 2 mil 900 sufrieron retrasos.

El periodista llegó a Florida el jueves pasado para cubrir las 24 horas de Daytona, carrera de autos deportivos, y quedó varado luego de que su vuelo a la Ciudad de México fue cancelado por el mal tiempo.

“Lo curioso es que, en teoría, Florida era de los estados que no se iba a ver afectado por la tormenta de nieve”, dijo en entrevista con El Financiero; sin embargo, el mal tiempo llegó con lluvia intensa y neblina. “No se podía ver ni a un metro”, añadió.

. La tormenta invernal en EU dejó a más de un millón de usuarios sin electricidad.

El principal problema ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Miami y, en particular, para los pasajeros de American Airlines que sufrieron la cancelación de sus vuelos debido a que “todo está cerrado. No hay vuelos casi para ninguna parte del país”, dijo el periodista.

“No hay capitanes y todos los vuelos, la mayoría de los de Miami fueron cancelados. Pensé que iba a poder volar ayer porque ya pasaron dos días de la tormenta y que todo se había normalizado. Pero las filas comenzaron para reetiquetar el vuelo, cambiarlo después de que lo cancelaron”.

Pasajeros de American Airlines esperan hasta 8 horas para cambiar vuelos

Los viajeros de American Airlines tuvieron que esperar hasta ocho horas para conseguir cambios en sus vuelos no solo hacia México, sino también a Puerto Rico, España, Cuba, Guatemala, entre otros lugares de destino.

“El problema es que no hay tripulaciones, todas están varadas en Dallas. Entonces, ya ni siquiera es que te toque un estado donde esté nevando o en Washington, sino que ya en todo el país no hay suficientes vuelos”, contó Luis.

. Las afectaciones de la tormenta invernal que 'azotó' a EU continúan en distintas zonas.

American Airlines tiene cuatro vuelos hacia México, los cuales fueron cancelados desde el lunes y solo se prevé que uno alcance a despegar debido a la falta de tripulación.

Luis Ramírez estuvo formado desde las 6:00 horas de este martes para conseguir el cambio en su vuelo de regreso. “Me quedé a dormir aquí en el aeropuerto, porque además no hay hoteles alrededor, o sea, a 40 minutos de Miami del aeropuerto no hay hoteles”, añadió.

¿Cuándo se normalizarán los vuelos en American Airlines?

El fin de semana solo salieron de 20 a 30 vuelos de American Airlines y el lunes ocurrió una situación similar, por lo que la aerolínea solo pide a los pasajeros esperar a que se normalice la situación en las próximas horas.

“Hay personal del aeropuerto quien dice que esto se va a normalizar en una semana porque hay miles de casos con vuelos varados y cancelados”, contó Luis Ramírez quien conversó con otros pasajeros y una de las propuestas que les dieron es esperar a que se normalicen los viajes el viernes.

Sin embargo, la aerolínea exige a los pasajeros quedarse en el aeropuerto para hacer los cambios necesarios, pero no ofrece agua, comida u otros artículos para quienes se quedan a pasar la noche o tienen que hacer filas por horas para no perder su fecha y hora de regreso.

“Van haciendo un retraso del vuelo cada 30 minutos para poder ir tratando de acomodar a los que se van quedando días anteriores. O sea, cada cancelación de vuelo está tardando entre 7 u 8 horas”, relató Luis Ramírez.

El periodista tomó la decisión de quedarse en algún hotel disponible, pero antes modificar su vuelo de regreso al domingo y con la esperanza de que la situación avance con tal de que no haya mayores contratiempos.

Aeroméxico es otra de las aerolíneas que ofrece vuelos de regreso y, hasta ahora, no ha tenido mayores modificaciones en sus horarios de aterrizaje y despegue.