Anabel Ferreira comparte su dieta, platillos y tés favoritos: ‘Ya no como tamales’

Anabel Ferreira, exparticipante de MasterChef Celebrity, dejó de comer ciertos alimentos como los tamales para modificar su dieta a sus 62 años, misma que complementa con diferentes tipos de té.

La excompañera de Gaby Rivero en el reality show cambió lo que comía porque deseaba bajar de peso para “ponerse la ropa que quiere”.

Anabel Ferreira se convirtió en la eliminada 11 de MasterChef Celebrity 2025, luego de presentar una ensalada con carne de cordero que preparó con los ingredientes que le asignó Plutarco Haza.

Anabel Ferreira se coló al top 10 de la temporada 2025 de 'MasterChef Celebrity'. (Foto: Cortesía)

¿Cuál es la dieta de Anabel Ferreria, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’?

Cuando Anabel Ferreira entró a MasterChef Celebrity tenía “14 kilos de más” y por eso cambió sus alimentos para no incrementar más.

Entre los platillos que ya no consume son los tamales, sin embargo, era de su comida favorita e incluso quería prepararlo para los jueces del reality show: Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena.

“Me hubiera gustado preparar tamales, pero ya estoy a dieta, porque a mí me gusta comer bien, pero ya debo tener cuidado, porque ya estoy en la talla que quiero, porque cuando entré a MasterChef Celebrity 2025 tenía más de 10 kilos arriba de mi peso, pero ya los perdí y así me gusta estar, que el botón no me apriete”, confesó en entrevista para El Financiero.

Además, ella también dejó de consumir pasteles y chocolates porque aunque están “deliciosos”, pueden causar sobrepeso y obesidad:

“Lo que más me gusta comer es lo que más engorda, como los pasteles, el chocolate, los churros, el pan, pero ya no voy a consumirlos, ni los tamales, ni nada con masa, me compré libros para preparar platillos saludables (...) Debo comer sano, no como fatal, pero es un compromiso con uno mismo, es difícil, pero bonito”, mencionó.

Anabel Ferreira ya no consume chocolates ni pasteles. (Foto: Shutterstock) (Nación321/Shutterstock)

Ahora lo que come mayormente son hortalizas y verduras, especialmente el chayote que es uno de sus ingredientes favoritos e incluso compartió una manera de cocinarlo:

“La gente alucina la cantidad de verduras que puedo comer, la espinaca, la lechuga, el brócoli, los ejotes, los espárragos, pero mi favorito es el chayote, me sabe a gloria, aunque muchos digan que sea insípido, es de lo mejor, me encanta (...) Cuando no tengan tiempo para cocinar, lo lavamos, lo ponemos en agua, lo metemos al microondas y le damos 6 minutos, así queda bien cocido y delicioso”, explicó.

El chayote es de las verduras favoritas de Anabel Ferreira. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿Cuáles son los tés favoritos de Anabel Ferreira?

Uno de los tipos de té favoritos de Anabel Ferreira es el de lavanda porque es una infusión “que sabe a gloria”; no es el único que toma, también está el de manzanilla o el de jengibre:

“Estoy tomando uno de manzanilla, me encanta, les recomiendo el de menta, el de jengibre, alguno que otro chai, los que no tienen azúcar, pero prefiero el de lavanda, me gusta mucho tomarlo (...) Es delicioso, es la gloria”, reveló.

Ella explicó que el té negro no lo consume porque por la cafeína le ocasiona problemas en el cuerpo, además de evitar el azúcar en todo momento: “El negro no lo tomo porque me acelera más que un café cargado (...) Tampoco les agrego azúcar, así está bien”.

¿Cómo le fue a Anabel Ferreira en ‘MasterChef Celebrity’ 2025?

Anabel Ferreira fue una de las participantes de MasterChef Celebrity 2025 y durante su paso se enfrentó a diferentes retos de expulsión donde vistió el mandil negro, pero se ‘salvó’.

Una anécdota que contó Ferreira fue cuando se le cayó un pedazo de carne al piso y pensó en ponerla en el plato para presentarlo ante los chefs.

“Un día se me cayó un trozo de carne que había cocinado para ponerla en el plato y entregarla a los chefs, afortunadamente tenía de más y rescatar mi platillo, pero por un instante tuve el instinto y pensé en recogerlo, pero cómo le voy a hacer eso a los chefs, menos delante de cámaras, fue muy gracioso”.

Después de 11 semanas del inicio del reality show, llegó su turno de despedirse luego de no convenció a los jueces de MasterChef con una ensalada con filetes de cordero, la cual preparó después de la asignación de los ingredientes hecha por Plutarco Haza, gracias al pin del chef.

“Y no tengo más que agradecimiento para todos ustedes, llegué y me voy contenta, fui nombrada como la rival más débil, ni soy rival ni soy débil (...) Hice mi mejor esfuerzo, gané experiencia, vi mi avance, gané afectos y me la pasé muy bien”, declaró en el reality show.

Anabel Ferreira fue la eliminada 11 de 'MasterChef Celebrity' 2025. (Foto: Especial El Financiero)

¿En qué programas salió Anabel Ferreira?

Anabel Ferreira participa en diferentes programas y series de televisión como Nadie nos va a extrañar y La casa de las flores. Estos son los proyectos más destacados donde participó: