Masacre en Zacatecas: ¿Qué sabemos detrás del móvil?

Los cuerpos de las 10 víctimas fueron encontrados en tres municipios de Zacatecas.

El asesinato de 10 personas en Zacatecas estaría ligado a una red de extorsión y colusión de servidores públicos, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.

Cristian Paul Camacho, fiscal general, informó que el hallazgo de las 10 personas muertas en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, Zacatecas, incluido el cuerpo de Ignacio Castrejón, exalcalde de Sombrerete, se investigará de manera exhaustiva para determinar el origen de la red de extorsión.

Las indagatorias contemplan una investigación financiera, además de que obtuvieron videograbaciones relacionadas con las víctimas, en las que se identificaron los autos usados y el momento exacto de los eventos delictivos.

Por ahora, las autoridades no han confirmado la relación de las víctimas con la red de extorsión, y tampoco si dicha red pertenece a algún cártel del crimen organizado en Zacatecas, aunque recientemente el Cártel de Sinaloa se adjudicó el ataque.

¿Cómo fueron asesinadas las 10 personas en Zacatecas ligadas a una red de extorsión?

De acuerdo con la Fiscalía, los 10 hombres asesinados en Zacatecas fueron víctimas de distintos delitos.

Aunque sobresalieron los casos de quienes fueron colgados en un puente, los asesinatos fueron distintos en Morelos, Pánuco y Sain Alto.

Ocho de las víctimas fueron asfixiadas, mientras que otras dos fueron asesinadas con disparos de arma de fuego, una de ellas fue Ignacio Castrejón, el exalcalde de Sombrerete.

Cuatro de las víctimas dejaron de tener contacto con su familia el 16 de julio, otras cinco el 17 de julio y una más el sábado 18 de julio, cuando comenzaron a aparecer los cuerpos de los hombres asesinados.

Además, cinco de las víctimas presentaron indicios de consumo de narcóticos, incluidos dos funcionarios del municipio de Fresnillo.

Aquí es donde aparece un tema clave, ya que las autoridades no han determinado la relación de los funcionarios de Fresnillo con el excalcalde de Sombrerete, y tampoco si la red de extorsión podría incluir a otros funcionarios de Zacatecas en activo o exfuncionarios, como ocurrió recientemente en Morelos según la Operación Enjambre.

Fidel Alvarado de la Torre, una de las víctimas, era secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, y el otro funcionario de la localidad asesinado fue Jesús Gerardo Muñetón Hernández, elemento de Protección Civil.

A la lista de los asesinados se suma Andrés Vázquez Gurrola, exregidor de Canatlán, Durango.

El resto de las víctimas fueron empresarios, dueños de bares y productores agropecuarios.

Con información de Karina Cancino.