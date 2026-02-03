‘Hablaba con su novia cuando desapareció’: ¿Qué sabemos del estudiante secuestrado por Los Chapitos?

El estudiante de Ingeniería trabaja en la empresa Cicar que se dedica a hacer túneles y tramos carreteros.

El mismo día del secuestro de 10 mineros de la empresa Viszla Silver, también fue plagiado en Sinaloa, Pablo Osorio, estudiante de Ingeniería Civil.

Damaris, prima del joven de 26 años, detalló que Pablo trabaja en la empresa Cicar que realiza labores en el municipio de La Concordia, zona donde fueron secuestrados los ingenieros de la empresa canadiense, en Sinaloa.

“Él estaba en una parada de autobuses porque esperaba su transporte. La desaparición fue también el 23 de enero a las 8:30 de la mañana, cuando esperaba que pasaran por él para llegar a su trabajo en La Concordia”, dijo Damaris en entrevista con Azucena Uresti.

Hasta ahora, no se descarta que el caso esté relacionado con el secuestro de los mineros y una de las líneas de investigación también apunta a que el caso estaría vinculado a Los Chapitos, dijo el periodista Felícitos Trujillo, en entrevista con Azuena Uresti.

¿Qué sabemos del estudiante de Ingeniería secuestrado en Sinaloa?

Pablo hablaba por teléfono con su novia cuando ocurrió el secuestro, por lo que la mujer se dio cuenta del hecho y avisó de inmediato a la familia del estudiante.

“No hay llamadas para pedir rescate, mensajes ni algún tipo de extorsión. Se puso la denuncia ante las autoridades locales y la fiscalía estatal nos dijo que lo estaban buscando, pero no nos han dado más detalles”, agregó Damaris.

Hasta ahora no se tiene información de otros estudiantes secuestrados en Sinaloa debido a que el plagio de Pablo tampoco se cuenta como parte del caso de los mineros.

Cicar, la empresa donde trabaja el estudiante de Ingeniería, se dedica a la construcción de túneles y tramos carreteros. Sus operaciones son, principalmente, en La Concordia.

Así va el caso de los mineros secuestrados en Sinaloa

Hace unos días se dio a conocer el secuestro de 10 trabajadores de una mina, quienes pertenecen a la empresa canadiense Viszla Silver, por lo que el domingo, el gobernador Rubén Rocha Moya anunció un dispositivo especial para su búsqueda.

Con el apoyo del Gobierno Federal, se dispondrá de 800 uniformados del Ejército, 270 de Fuerzas Especiales, 100 más de la Guardia Nacional, así como 20 investigadores ministeriales, para la búsqueda y rescate de los trabajadores.

La información que se tiene es que fueron sacados por la fuerza del domicilio en el que pernoctaban en la cabecera municipal de Concordia por civiles armados, y desde entonces se desconoce su paradero.

Los afectados son originarios de Sonora y de Chihuahua, los cuales realizaban trabajos técnicos, administrativos y de seguridad dentro de la minera.

Rocha Moya también indicó que se tienen disponibles para su búsqueda tres helicópteros artillados y dos aviones T6C-Texan.

*Con información de Quadratín