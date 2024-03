Pablo Lemus propone verificación vehicular gratuita en Jalisco: ¿Es posible?

No llevamos ni una semana de campañas para la Presidencia, así como la gubernatura de ocho estados y la Ciudad de México, y algunos candidatos están dando a conocer sus iniciativas más prometedoras, que buscan beneficiar a la ciudadanía aunque en el fondo no sean del todo factibles, y una de ellas fue la que propuso Pablo Lemus, quien busca ser gobernador de Jalisco.

El candidato de Movimiento Ciudadano, que quiere suceder a Enrique Alfaro, también del partido naranja, lanzó la iniciativa de que la verificación vehicular, que se realiza dos veces al año en la mayoría del país, tenga costo cero para la ciudadanía.

“Sé que el programa de verificación ha traído muchas molestias; sin embargo, es muy importante cuidar el medio ambiente, tener una corresponsabilidad social con el aire que respiramos. Por eso quiero anunciar ‘verificación costo cero’, es decir, durante mi gobierno, no habrá operativos, no habrá multas y este programa no tendrá ningún costo”, expresó Lemus sobre su iniciativa.

Además añadió que se apelará a la corresponsabilidad social, y sin multas, operativos o cobros, confiarán en los conductores de Jalisco para que realicen el programa y no se tengan que elaborar sanciones.

La respuesta del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue que dicha propuesta era una ‘ocurrencia’ y que no tenía ningún sustento. Además, dijo que estaba dispuesto a escuchar las propuestas de todos los candidatos al gobierno de Jalisco, siempre y cuando presentaran propuestas viables.

Cabe recordar que Alfaro dijo que terminando su gobierno abandonará Movimiento Ciudadano, y sus comentarios hacia la iniciativa de Pablo Lemus reflejan la fractura en el partido.

¿Si se puede hacer gratuita la verificación vehicular?

Pablo Lemus no ha explicado cómo haría gratuita la verificación vehicular en Jalisco; sin embargo, se trata de una medida que no pueden omitir las autoridades, así que la respuesta corta a la pregunta es NO.

Como dijo Enrique Alfaro en conferencia de prensa, la verificación vehicular forma parte de la Norma Oficial 047, misma que aplica en todo el país, por lo que no se puede desvincular de ella.

No existe ningún programa de verificación vehicular que no tenga precio, y de acuerdo con Alfaro, el objetivo es ese, que cueste dinero y se recaude el impuesto.

Además, el programa de verificación vehicular específicamente en Jalisco corresponde a la política pública integral llamada Jalisco Respira, que consiste en una serie de acciones para evitar contingencias ambientales y que la calidad del aire sea mala.

Pablo Lemus no explicó si podría llegar a un subsidio de la verificación vehicular a fin de que las personas de Jalisco no paguen; sin embargo, si está entre sus planes y fuera viable según las leyes, significaría un costo de poco más de mil 153 millones de pesos al año, monto con el que se han construido hospitales en la entidad.

Con información de Quadratín.