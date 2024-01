Enrique Alfaro critica ‘destape’ de Álvarez Máynez: ‘Con botana y cerveza, Samuel García se asume líder’

El ‘destape’ de Jorge Álvarez Máynez como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano —realizado por el gobernador de Nuevo León y exprecandidato de MC, Samuel García— no convenció a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.

Alfaro publicó un posicionamiento en el que critica el anuncio de la precandidatura de Jorge Álvarez Máynez e incluso se lanzó contra su homólogo de Nuevo León al señalar: “En una mesa con botana y cerveza, el gobernador (Samuel García) se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir”.

De acuerdo con el posicionamiento de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco no se arrepiente de las razones por las que declinó la posibilidad de ser precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

“Hace seis meses fijé mi postura sobre lo que estaba sucediendo en Movimiento Ciudadano a nivel nacional y expliqué las razones por las que decidí no ser candidato a la Presidencia de la República. Hoy puedo confirmar que no me equivoqué” señala el mandatario estatal en una publicación realizada a través de su perfil en X, antes Twitter.

¿Qué dijo Enrique Alfaro de Jorge Álvarez Máynez y de Samuel García?

El gobernador de Jalisco lamentó la situación por la que pasa el ‘partido naranja’, al asegurar que le da “mucha pena todo lo que ha pasado porque le tengo un enorme cariño a este proyecto y a su gente, y porque creo haber sido parte importante de la construcción de lo que hoy están destruyendo”.

“Ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la Presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco”, señaló Alfaro.

Incluso el gobernador jalisciense criticó a Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, y pidió a la dirigencia estatal del partido decidir las medidas que tomarán. “Si ese es el camino que la dirigencia nacional decide tomar, allá ellos. Les tocará decidir a quienes hoy representan a nuestro proyecto en Jalisco qué hacer al respecto, porque en esa decisión se juega el futuro de nuestro estado”.

Me da mucha pena todo lo que ha pasado… — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) January 10, 2024

¿Qué sigue para Enrique Alfaro?

En su posicionamiento, Enrique Alfaro insiste en que su “postura es clara”. “Toda mi vida luché contra las imposiciones y contra las burocracias partidistas y así seguiré hasta el último día de mi vida, aun retirado de la política. Lo que te queda al final del camino es tu dignidad y tu congruencia, y eso no pienso sacrificarlo.

Alfaro confió en que los dirigentes de Movimiento Ciudadano en Jalisco “están unidos y concentrados en cuidar nuestra casa”, por lo que promoverán “los principios y valores que nos permitieron ganarnos la confianza de nuestra gente”.

“Mientras tanto, yo seguiré concentrado en mi último año como gobernador, trabajando para cumplir mi palabra con las y los jaliscienses. A seguir cuidando y poniendo primero a Jalisco, porque así también cuidamos a México”, concluyó el gobernador.

¿Quién es Jorge Álvarez Máynez?

El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano se ha desempeñado como diputado federal y coordinador de la bancada de MC en la Cámara Baja.

Álvarez Máynez nació en Zacatecas el 8 de julio de 1985 y estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Oriente (ITESO).

Años después continuó con sus estudios y obtuvo el grado de maestría en Administración Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores ‘Tec’ de Monterrey, así como otra en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell.

Su carrera política comenzó en 2004, cuando se desempeñó como regidor en Zacatecas. Seis años después se convirtió en diputado en el Congreso de Zacatecas y en 2015 se integró como diputado federal.

En Movimiento Ciudadano se ha hecho de renombre al pasar por cargos como la secretaría de organización y acción política, la comisión operativa nacional y la secretaría general de acuerdos.