‘Suplantan’ a Enrique Alfaro: Gobernador reporta cuentas falsas con su nombre en Facebook

Guadalajara, 10 de enero.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, denunció la creación de perfiles falsos con su nombre en Facebook.

Asegura desconocer el motivo por el cual se están creando estos perfiles falsos.

La denuncia pública la hizo desde su cuenta oficial, donde tiene 1.2 millones de seguidores, y advirtió que personas desconocidas están robando sus publicaciones, “hay quienes están creando perfiles de Facebook con mi nombre, incluso comparten mis publicaciones como propias, pero más preocupante aún, están enviando solicitudes de amistad a quienes siguen mi página”, posteó.

El mandatario pidió a la ciudadanía no aceptar la solicitud de amistad y reportar los perfiles falsos, “por favor, no aceptes, no caigas en esta circunstancia cuyos fines no conocemos. Reporta los perfiles falsos que encuentres o que te manden solicitud y pasa la voz”.

La creación de un perfil falsos se puede considerar un delito, al igual que la generación de información falsa sobre otra persona o empresa, y se considera un acto de difamación y calumnia; sin embargo en la red social Facebook existen cientos de cuentas falsas que no son denunciadas.

En el Código Penal Federal, el artículo 172 alude a la figura ilícita de la creación de cuentas falsas, y establece que utilizar la imagen de una persona para abrir perfiles falsos en redes sociales o realizar anuncios puede ser perseguido penalmente si causa humillación o hostigamiento al personaje que se pretende representar.

Desinformación, la mayor amenaza a nivel mundial

El Foro Económico Mundial ha informado en un reporte que la información falsa o engañosa, potenciada por la inteligencia artificial, puede ser una amenaza que podría incluso erosionar la democracia y polarizar a la sociedad.

Se indicó que la desinformación es el riesgo más grave para los dos próximos años. Autores del reporte señalan que se teme que la proliferación de bots conversacionales de IA generativa, como es el caso de ChatGPT, puedan crear contenido artificial que logre manipular grupos de personas.

Con información de AP.