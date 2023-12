¿MC se divide? Enrique Alfaro habló sobre crisis en Nuevo León

Ante la crisis de gobernabilidad que se vive en Nuevo León, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, omitió dar su postura respecto a las aspiraciones presidenciales de Samuel García y remarcó que, en meses pasados, ya había tomado la decisión de salir de las filas de Movimiento Ciudadano.

“Sobre estos temas lo expresé hace meses, creo que fui claro y no pienso hablar más sobre el tema, porque tenemos mucho trabajo en Jalisco y yo tengo que estar concentrado en mis tareas como gobernador, ya muchas opiniones sobre esos temas, lo que tenía que decir ya lo dije y creo que fui claro”, expresó Alfaro en una conferencia, este lunes 4 de diciembre.

El mandatario jaliciense aseguró que será el tiempo el que ponga las cosas en su lugar y negó que lo que ocurre con Movimiento Ciudadano en Nuevo León o con la política pueda afectar a Jalisco. Además, descartó problemas para los candidatos naranjas en la entidad.

Alfaro Ramírez aseguró que no ha sido buscado por el partido naranja, pues desde agosto pasado, informó que se retiraba de la vida política debido a desacuerdos con la dirigencia del partido naranja, a cargo de Dante Delgado.

“Yo ya no quiero participar… Me parece que en la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves. Que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de esas decisiones”, dijo Alfaro en agosto pasado.

Ello, luego de que el mandatario hiciera un llamado, en julio, para que el partido naranja abriera el diáogo con Xóchitl Gálvez y se aliara en coalición con Va por México, alianza conformada por el PRI, PAN y PRD.

“Nuestro movimiento no debería de haber tomado el camino del aislamiento, no compartimos la visión de la alianza como hasta ahora se ha planteado, pero tampoco mostramos disposición para encontrar una fórmula que sí funcione”, dijo el gobernador en julio.

¿Qué estados gobierna Movimiento Ciudadano?

En las elecciones del 2021 el partido naranja ganó ocho curules en la Cámara de Senadores, lo que representa un 6.25 por ciento, y se pronostica que para 2024 sean entre 20 y 27, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Movimiento Ciudadano gobierna a 14 millones 132 mil 593 personas, el 11.22 por ciento del total, en los estados de Nuevvo León y Jalisco.

Con respecto a los congresos estatales, tienen el control del de Jalisco y en 110 municipios son coalición con otros partidos políticos, lo que representa el 6.97 por ciento.

-Con información de Quadratín.