Jorge Álvarez Máynez, precandidato de MC, deja ‘huella’ en el PRI: Este fue su pasado en el tricolor

El “destape” de Jorge Álvarez Máynez como el precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia no solo generó controversia por haber sido anunciado a través del gobernador de Nuevo León, Samuel García, sino también por el pasado priista que rodea al ahora aspirante.

El martes por la tarde, García dio a conocer la noticia acompañado de Álvarez Máynez y de la influencer Mariana Rodríguez, ambos ataviados con los icónicos tenis naranja fosforescente.

“Hoy quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Máynez... quiero decirles que tenemos candidato muy bueno, precandidato, y es el más naranja y fosfo de todos porque es el que más antigüedad y más representa a esta gran plataforma”, comentó.

La publicación en X generó más de 2 mil comentarios, muchos de ellos negativos. Aprovechando el revuelo, la secretaria General de Morena, Citlalli Hernández, compartió un par de imágenes en donde se puede observar al emecista más joven, vestido con los colores y logos del PRI.

En una de las fotografías, aparece abrazado de tres jóvenes durante un evento de campaña de Miguel Alonso (2010-2016), exgobernador de Zacatecas, estado de donde es originario.

Jorge Álvarez Máynez cuando militaba en el PRI. (@CitlaHM)

Hernández también compartió una ficha con información de la trayectoria de Álvarez Máynez como diputado suplente de Miguel Alejandro Aguilar Haro por el PRI en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con la imagen, el ahora emecista ocupó dicho puesto durante la LX Legislatura del 2010 al 2013, en los mismos años en que fue diputado local en el Congreso de Zacatecas, según muestra el perfil curricular disponible en el Sistema de Información Legislativa (SIL

Jorge Álvarez Máynez

El dirigente nacional del partido tricolor, Alejandro Moreno, hizo alusión a esta parte oculta de la historia de Álvarez Máynez tras las pintas en bardas con el lema “Con el PRI ni a la esquina”, en la antesala de las elecciones en Coahuila y el Estado de México.

“Dante Delgado como lo que es, el titiritero, manda a sus esquiroles, a sus esbirros, al joven Máynez, que por cierto luego no le gusta pero fue, era diputado del PRI. Imagínense ustedes la vergüenza para él. Criticar al PRI y era diputado del PRI, no tiene consistencia ideológica, no tiene esa capacidad para defender principios y valores. Entonces hoy lo que más critica, él era diputado del PRI y el señor Chertorivski, lo mismo”, dijo “Alito” durante una conferencia de prensa el 23 de mayo del 2023.

¿Quién es Jorge Álvarez Máynez?

Nacido en Zacatecas el 8 de julio de 1985, Jorge Álvarez Máynez actualmente es el coordinador de diputados de Movimiento Ciudadano.

Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Oriente (ITESO). Con los años complementó su trayectoria académica con una maestría en Administración Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (Tec) de Monterrey, así como otra en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell.

Su carrera política comenzó en 2004, cuando logró consolidarse como regidor en Zacatecas capital. Para el 2010 se convirtió en diputado en el Congreso de Zacatecas y en 2015 se integró como diputado federal.

En Movimiento Ciudadano se ha hecho de renombre al pasar por cargos como la secretaría de organización y acción política, la comisión operativa nacional y la secretaría general de acuerdos.