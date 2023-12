‘Alito’ Moreno le ‘hace ojitos’ a Indira Kempis tras salida de Movimiento Ciudadano en el Senado

Pocas horas después de que Indira Kempis anunciara su salida de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado le ‘llovió' su primer reconocimiento, y fue del PRI.

Indira Kempis dijo la mañana de este jueves que no continuará en Movimiento Ciudadano luego de meses de tensiones entre la legisladora y el partido, ya que no la dejaron continuar con sus intenciones de buscar la candidatura presidencial de 2024.

El primer desaire ocurrió en noviembre, luego de que cumpliera con su registro para el proceso interno de Movimiento Ciudadano y que la dirigencia de este partido, encabezada por Dante Delgado, formara una candidatura única con el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Una vez que Samuel García abandonó la contienda, el partido naranja continuó con la negativa para que participara Indira Kempis, por lo que anunció su salida este jueves, lo que provocó el acercamiento de Alejandro ‘Alito’ Moreno, diputado y líder nacional del PRI.

“Senadora Indira Kempis, reconozco en ti a una mujer de una sola pieza, de convicciones y de carácter firme, siempre dispuesta a construir por México. Sé que tu amor por Nuevo León es enorme y la gente de tu tierra sabe que siempre los pones por delante”, escribió ‘Alito’ Moreno en sus redes sociales una vez enterado de la salida de la legisladora del partido.

Moreno Cárdenas dijo que “seguiremos dialogando” y escuchando sus propuestas a favor de México, mensaje que Kempis no respondió.

Indira Kempis dijo que continuará el juicio para proteger sus derechos políticos electorales, luego de que Movimiento Ciudadano la descartara como opción para la candidatura presidencial.

Con la salida de Kempis de Movimiento Ciudadano y su estatus momentáneo de independiente, el PRI es actualmente la tercera fuerza política en el Senado, previo a un último periodo de sesiones (de febrero a abril de 2024) en el que se espera que se voten reformas constitucionales lanzadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El PRI, que ha emprendido una dura ofensiva contra Movimiento Ciudadano luego de acusar que el partido naranja le quería “hacer el juego sucio” a López Obrador y Morena al no unirse a la alianza opositora Va por México en las elecciones de 2024, no ha dejado de buscar a personajes que no quieran estar bajo órdenes de Dante Delgado.

Además de que ‘Alito’ Moreno le ‘abrió las puertas’ a Indira Kempis, otros personajes simpatizantes de la alianza PRI-PAN-PRD lanzaron un mensaje a los inconformes de Movimiento Ciudadano para sumarse a sus filas, entre ellos el empresario Claudio X. González, quien dijo esto en semanas pasadas:

“Conozco a muchas personas de valía en Movimiento Ciudadano. Me puede mucho, por ellas y ellos, que los dirigentes del partido hayan puesto el empeño de tantos años en manos de un joven autoritario, irresponsable, mentiroso y frívolo. Las pruebas están a la vista. Mi opinión es que el lugar que le corresponde a Movimiento Ciudadano está -en defensa de la democracia, las libertades y las instituciones- de la mano de la Coalición ciudadano-partidista que se construyó para hacerle frente a Morena, AMLO y Sheinbaum. Lo que urge es salvar el presente y el futuro del país de las garras del autoritarismo populista y destructivo.”

Sin embargo, la narrativa de la mayoría de funcionarios de Movimiento Ciudadano es que con el PRI y el PAN no van “ni a la esquina”, por lo que no buscarán unirse a la alianza.