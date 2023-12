Desdén de Alito

Por segundo día consecutivo, Alejandro Moreno no estuvo presente en la presentación de los equipos de precampaña de Xóchitl Gálvez. A pesar de que la precandidata lo disculpó, ya que le avisó desde el martes en la noche que no iba a poder asistir tampoco ayer, lo cierto es que tanto Marko como Zambrano estuvieron presentes en ambos actos. ¿O no será más bien que la precandidata no quiso al campechano presente en sus eventos?

Se calienta más el clima en TEPJF

Cómo estarán las cosas en el Tribunal Electoral con la disputa interna y la rebelión contra el magistrado presidente, Reyes Rodríguez, que, de plano, la sesión pública de la Sala Superior prevista para ayer, como cada miércoles, se difirió, sin explicación alguna, para hoy jueves a las 10 de la mañana. Lo que ocurrió en realidad –nos confirman– es que sí hubo una sesión ayer, sólo que en lo oscurito, no fue pública. En ella se habrían tratado los temas espinosos, como la presión a Rodríguez para que deje el cargo. ¿Habrán limado asperezas?

Leña al fuego de la Corte

La bilis patrocinada por la Corte va a seguir corriendo en Palacio Nacional. Además de la suspensión en contra de la eliminación de los fideicomisos, la Segunda Sala determinó este miércoles inconstitucional el decreto del presidente López Obrador con el que prohibió la circulación y venta de cigarros electrónicos en el país. A pesar de que este amparo únicamente aplica para un restaurante en Morelos, la SCJN está abriendo la puerta para que los demás tribunales tomen este mismo camino.

Coahuila, prioridades definidas

Mientras su vecino de NL anda distraído en sainetes, el flamante góber de Coahuila, Manolo Jiménez, recién asumió el cargo y ya fijó sus prioridades. Con la convicción de que en materia de seguridad nunca se pueden echar las campanas al vuelo, pese a los buenos resultados previos, el priista definió ese ámbito como el de mayor importancia. Por ello, refrendó el apoyo total a las y los alcaldes, y se ratificó el Convenio del Mando Único Policial entre el gobierno del estado y los 38 municipios. “No bajemos la guardia, no nos confiemos; debemos estar alerta todos los días con nuestras acciones y estrategias bien definidas”, indicó.

La sinceridad de Fayad

La Comisión de Relaciones Exteriores y la de Relaciones Exteriores Europa del Senado ratificaron ayer como embajador en Noruega al exgobernador priista de Hidalgo, Omar Fayad. La senadora Cecilia Sánchez –exmorenista y que se pasó al PRI– reprochó que este tipo de nombramientos se han convertido en un pago de favores políticos, y cuestionó a Fayad cuál era su experiencia. La sorpresa vino cuando el hidalguense hizo gala de su sinceridad: “La verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tenga ningún mérito para ser embajador… ninguno”. La pregunta es, ¿y por qué entonces lo ratificaron?

Aplausómetro en Palacio

En la oficialización del aumento al salario mínimo, quien se llevó el mayor elogio fue Zoé Robledo, pues la representación de la CTM externó al presidente López Obrador que fue “un tino” mandarlo como director general del IMSS, pues lo ha transformado “auténticamente”. No estamos seguros de que los pacientes que deben irse a lista de espera para quirófano o a quienes no les surten completas sus recetas, piensen lo mismo…

Yellen, visita culinaria

Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ya inició su gira en la capital del país, la cual incluyó incluso probar tacos. Esperemos que esta información no llegue a los oídos del presidente López Obrador porque es capaz de recibirla hoy en Palacio Nacional con tamalitos de chipilín.