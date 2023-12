Máynez o yo, las opciones internas de MC para 2024, asegura Dante Delgado

El coordinador general de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, afirmó que el partido naranja busca un candidato presidencial externo para poder aprovechar las prerrogativas y el tiempo de precampañas que concluyen hasta el 20 de enero.

“Estamos haciendo valoraciones políticas de manera representativa”, dijo el senador de la República en entrevista con el periodista René Delgado, para su programa EntreDichos de El Financiero Bloomberg, y aseguró que de manera interna sólo se considera al diputado federal Jorge Álvarez Máynez y a él mismo como la opción de última instancia para la candidatura.

El político veracruzano, quien militó en el PRI de 1968 a 1995, descartó la participación en el proceso de selección del candidato presidencial de MC de perfiles como el de la expriista Ivonne Ortega, el experredista Juan Zepeda y la exdiputada federal Martha Tagle.

Refirió que es necesario “construir un consenso al interior de Movimiento Ciudadano” para elegir a la persona que participará como candidato presidencial del partido naranja de cara al proceso electoral del año próximo.

-Entiendo que se guarde usted los nombres, pero, ¿si me pudiera dar fecha posible en que supiéramos quién es el precandidato o la precandidata de Movimiento Ciudadano? –se le cuestionó.

-Fíjese que a mí me gustaría que entre más rápido fuera sería mucho mejor, entre otras razones por lo que usted dijo, tenemos que aprovechar correctamente las prerrogativas en tiempos de radio y televisión que nos da el Estado mexicano por ley, y en este momento no las estamos usando por el daño que nos hizo el PRIAN.

El exgobernador de Veracruz por el PRI criticó el “extravío” y “perversión” de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el actuar “al margen de la ley” del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, en el caso del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

-¿Me está usted diciendo que también la Corte se sumó a ese juego de perversiones políticas? –le cuestionó René Delgado.

-Así es, y no estoy hablando de la Corte, estoy hablando del señor Laynez, estoy hablando de él, porque él sabe que actuó indebidamente, fast track, a un ejercicio que de ordinario, lo sabe cualquier abogado, en la Corte tarda mucho tiempo.

-¿Se prestó a un juego perverso (el ministro Laynez)? –se le preguntó.

-Desde mi punto de vista no hay ninguna duda.

Delgado Rannauro, por otra parte, declaró que, tras la salida de MC del bloque de contención, conformado por PAN, PRI, PRD y Grupo Plural, el partido naranja en el Senado de la República nunca votará “a ciegas”; sin embargo, no fue contundente en afirmar que votará en favor o no de las iniciativas de Morena.

“Más que irnos con Morena o no, en su caso, y es importante, ante un periodista de su nivel, precisarlo: en función de que se tiene que imaginar que cualquier cambio tiene que ser en función de lo que se imagine Morena y no de lo que le haga falta al país (sic). Nosotros no vamos a votar nunca a ciegas, vamos a votar con sentido de responsabilidad, vamos a estar a favor del país”, aseguró el emecista.

“Estamos trabajando para que le vaya bien a México a las nuevas generaciones, para que haya una reactivación económica, para que haya salario digno para los trabajadores, para que haya oportunidades de desarrollo regional y nacional del país. Quienes imaginan cuestiones hepáticas o emotivas pues están extraviados porque en Movimiento Ciudadano le damos mayor relevancia a la racionalidad”, agregó.