‘PRIAN’ advierte a MC: ‘No va a pasar ninguna reforma pese a amenazas de Dante Delgado’

Los líderes del PRI y PAN advirtieron este jueves a Movimiento Ciudadano que ninguna reforma constitucional va a pasar en el Congreso a pesar de las amenazas de Dante Delgado, quien los acusó de haber destruido a la oposición.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Marko Cortés, del PAN, y ‘Alito’ Moreno, del PRI, denunciaron que el partido naranja le está haciendo el ‘trabajo sucio a Morena’ al romper con la oposición.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró en llamada telefónica que Movimiento Ciudadano se quitó las máscaras y asumió de manera “abierta, descarada”, el papel de ser comparsa de Morena.

“Dante Delgado lleva décadas haciéndole el juego al presidente López Obrador y finalmente lo dejó claro, se quitó la máscara, se quitó el naranja para lucir el guinda, perdieron la brújula, no hay congruencia, no hay responsabilidad, no hay oficio político”, sostuvo.

‘Alito’ Moreno también argumentó que está claro que MC tiene dueño y vive en Palacio Nacional, “están aquí para hacer la chamba, la guerra sucia de Morena y por eso hoy hacemos un llamado a los ciudadanos, ni un voto a Movimiento Ciudadano”.

Al respecto, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, advirtió que no va a pasar ninguna reforma constitucional, aun con las amenazas de Dante Delgado: “Esto se iría también a la Cámara de Diputados federales, ya con la nueva conformación de 2021, el bloque de la coalición Va por México tiene 200 y 200 diputados y diputadas, no hay manera de que pase”.

“De 300 distritos, el partido de MC solamente ganó 7 diputados. El que se enoja pierde, lo que ya está muerto es el partido de MC porque quedaron fritos, evidenciados en su complicidad con Morena”, arremetió.

Ante esto, Cortés pidió estar atentos a las decisiones de MC en las próximas decisiones que corresponden específicamente al Senado, es decir, a la terna para elegirá a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este miércoles 6 de diciembre, Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, se lanzó contra la alianza opositora y la acusó de ser la responsable de haber destruido al bloque de oposición en el Congreso.

Delgado aseguró que el ‘PRIAN’ había destruido la resistencia contra la mayoría de Morena y aliados por diversos agravios. “No estamos de acuerdo con la vieja política que ellos representan y los agravios siempre tendrán consecuencias”, dijo.