Elecciones 2024: Pablo Lemus propone verificación vehicular gratis y sin operativos

La temporada de ‘promesas’ de los candidatos comenzó prometedora, una de ellas es la propuesta del aspirante de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus, quien ofreció a los jaliscienses una verificación vehicular gratuita.

A través de un video, el candidato señaló que confía en que si este programa cuesta ‘cero pesos’, los ciudadanos serán responsables de cuidar la calidad del aire en la entidad.

‘Sé que el programa de verificación ha traído muchos problemas; sin embargo, es muy importante cuidar el medio ambiente, tener una corresponsabilidad social con el aire que respiramos. Por eso quiero anunciar verificación costo cero, es decir, durante mi gobierno no habrá operativos, no habrá multas y este programa no tendrá ningún costo’, prometió.

Verificación cero provoca críticas

La propuesta provocó varias reacciones en redes sociales. ‘Ahí si te estás vendiendo barato, la gente no tiene voluntad ni deseo, no le interesa afinar sus autos, a duras penas lo están haciendo para evitar una multa, sin multas, ni siquiera se van a tomar la molestia de darles un mínimo mantenimiento’, expresó el usuario Alberto Solís.

Lemus le contestó: ‘Hola, Alberto, entiendo tu punto de vista. Por eso confío en la corresponsabilidad social de las y los jaliscienses, en que vamos hacer equipo para cuidar el aire que respiramos en la ciudad. Jalisco tiene buenos ciudadanos y somos consientes de cuidar nuestro medio ambiente. ¡Saludos!’

De enero a octubre de 2023, la verificación vehicular en Jalisco recaudó 326.80 millones de pesos.