¿‘Fuego amigo’ en MC?: Alfaro critica ‘ocurrencia’ de Pablo Lemus al proponer verificación gratuita

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reviró una de las propuestas del candidato de Movimiento Ciudadano a ser su sucesor, Pablo Lemus, que implica que la verificación vehicular sea gratuita.

Luego de meses de haber anunciado su salida de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro se ha vuelto crítico del funcionamiento del partido comandado por Dande Delgado, desde la elección de su candidato a la Presidencia, Jorge Álvarez Máynez, hasta la forma en la que han “trivializado” la política en últimos meses.

Ahora, desde su espacio como gobernador de Jalisco, invitó no solo a Pablo Lemus, sino al resto de candidatos al gobierno a hacer propuestas que tengan sentido y que no sean mentiras con tal de obtener votos.

“El programa de Verificación vehicular es parte de una política pública integral que se llama Jalisco Respira, no existe en este país dentro de los programas de verificación que están conforme a la Norma 047 que es una norma federal, no local, no existe un solo programa de verificación vehicular que no tenga costo para el usuario, pues de eso se trata”, dijo Enrique Alfaro.

De manera retadora, hizo el llamado para que se acerquen a los jaliscienses con propuestas que tengan fundamento, ya que de lo contrario solo demuestran su ‘desconocimiento’ sobre el programa Jalisco Respira, así como la Norma Federal 047.

Una de las primeras iniciativas de Pablo Lemus es el “costo cero” de la verificación vehicular, programa con el que se apelaba a la corresponsabilidad de los ciudadanos de Jalisco y que hicieran la verificación sin costo, a cambio de que no hubieran operativos ni multas por no realizar la verificación.

El actual gobernador de Jalisco respondió y dijo que la entidad es una en las que se cobra más barato el trámite de la verificación. Además, si se llegara a subsidiar el programa sería un gasto de cerca de mil 153 millones de pesos al año.

Alfaro, siendo un mandatario en proceso de dejar el gobierno y su partido, dijo que está dispuesto a responder sobre las iniciativas de los candidatos al mandato en Jalisco, siempre y cuando no se trate de ocurrencias.

