Enrique Alfaro le hace el feo al ‘fosfo fosfo’; asegura que él es un ‘político serio’

“Yo no soy ‘fosfo fosfo’, yo no soy lo nuevo, yo no soy ‘arráncate compadre’, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio”, así lo afirmó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al criticar la forma de hacer política de su partido Movimiento Ciudadano, con el cual admitió tener diferencias.

Durante una entrevista para el medio local de Guadalajara, Quiero TV, el mandatario sostuvo que no se siente identificado con la nueva campaña del partido naranja a nivel nacional, a la que calificó de “terrible” y “lamentable”, y de la que incluso dijo estar avergonzado.

Alfaro se describió a sí mismo como un político “serio y profesional”, por lo que manifestó su desacuerdo “con esa noción de la política que la envilece y la banaliza”. Añadió que, en su momento, le hizo saber a la dirigencia nacional de MC que las cosas no se estaban haciendo bien dentro del partido.

“Lo dije por convicción, lo dije entonces. Las cosas no iban bien, no se estaban haciendo bien, no se hicieron bien desde mi punto de vista. Y todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y esa apuesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello”, declaró Alfaro este martes.

El gobernador también expresó su rechazo a los perfiles y narrativas que el movimiento naranja ha estado integrando a sus filas. Esto, luego de pronunciarse en contra de la precandidatura presidencial de Samuel García y criticar el posterior nombramiento de Jorge Álvarez Máynez para competir por el cargo.

Sobre su relación con su homólogo de Nuevo León, Samuel García, Alfaro reconoció que si bien ésta “se enfrió un poco”, aclaró que aún se mantiene por el bien de ambos estados.

“La agenda de trabajo entre Nuevo León y Jalisco tiene que retomarse, porque es un eje económico muy importante y las campañas van a empezar (...) Estoy seguro de que pronto voy a poder platicar con Samuel como gobernador, como gobernador de Nuevo León creo que ha hecho un trabajo serio, lo respeto”, indicó.

"No soy fosfo fosfo": El gobernador de Jalisco @EnriqueAlfaroR dijo en entrevista exclusiva en #Directo24 de @quierotv_gdl que no se considera parte de lo "nuevo" que promueve Movimiento Ciudadano a nivel nacional y platicó si cambió o no su relación con su homólogo… pic.twitter.com/kpeQn34DEB — quiero tv (@quierotv_gdl) February 27, 2024

Así fue la ruptura de Enrique Alfaro con MC

Todo comenzó cuando en julio de 2023, el gobernador de Jalisco compartió un video en el que no solo descartó buscar la candidatura presidencial, sino que también cuestionó el actuar de Movimiento Ciudadano.

“Nunca he tenido problemas en expresar lo que pienso, me ha costado mucho ser un político libre, no tengo jefe, no le tengo que rendir cuentas a nadie más que a la gente, y estoy muy tranquilo mandando un mensaje claro de que yo no acepto imposiciones de quién, desde la burocracia de los partidos, se sienten dueños de la política de este país”, declaró en ese entonces.

En su mensaje, Alfaro se declaró “político libre”, luego de haberse desmarcado de la dirigencia nacional del partido y aunque dijo que le gustaría asumir un “papel más activo en la construcción de una alternativa para México”, aseguró que no abandonaría el gobierno de Jalisco.

Ese mismo día, Alfaro se reunió con la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, lo que ha generado todo tipo de especulaciones acerca de una posible alianza entre el gobernador jalisciense y el Frente Amplio.