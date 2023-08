Invitan a Enrique Alfaro al ‘lado oscuro’: le proponen unirse al bloque opositor

Luego que el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro se desmarcó de la dirigencia nacional del partido que lo llevó a su cargo, comenzaron las propuestas para que se integre con su corriente política al bloque opositor.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno festejó la posibilidad de una posible incorporación del mandatario emecista al Frente Amplio por México, “en este proyecto no solo tiene las puertas abiertas porque lo hemos dicho, él es parte activa, es un hombre serio, responsable, y comprometido, con una visión de presente y de futuro. Si llegamos a trabajar juntos, yo le reitero no sólo mi respeto sino el compromiso de trabajar por México; el gobernador Enrique Alfaro ha presentado una visión no de hoy, la presentó de meses atrás, y creo que las visiones para construir un mejor país son bienvenidas”.

Por su parte Jesús Zambrano indicó que coincide con los señalamientos de Alfaro, sobre que es el momento de sumar fuerzas, y dijo que el Frente Amplio puede sumar fuerzas, y consolidar una mayor competitivas, “celebro que Enrique Alfaro esté dispuesto, y hay que caminar con él; Alfaro es MC en Jalisco, y creo, que su peso político es indiscutible”.

En tanto Marko Cortés, líder nacional blanquiazul, refirió de la complejidad para que se salven las diferencias entre Dante Delgado y Enrique Alfaro, “nosotros estaríamos pugnando por invitar a los emecistas encabezados por Enrique Alfaro, a que se retiren, y renuncien, definitivamente al partido de MC, y se sumen a la coalición Va por México del Frente Amplio”.

Invitan a Dante Delgado a la oposición

Después de reunirse con el gobernador, Xóchitl Gálvez reconoció en un vídeo en sus redes sociales que buscará convencer al líder del partido naranja, Dante Delgado, para que la adhesión de Alfaro y sus cuadros políticos sea completa.

También expuso sobre la reunión con el mandatario jalisciense, “todo el mundo me ha preguntado qué pasó con el gobernador Alfaro: Les cuento hace más o menos un mes que vine a Guadalajara no le pude saludar, y quedamos que nos saludaríamos en la siguiente ocasión que yo viniera a Jalisco, y hoy es la siguiente ocasión”.