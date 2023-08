‘Divorcio naranja’: Enrique Alfaro reafirma su división con Dante Delgado, dirigente de MC

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reaccionó a la carta abierta emitida por el dirigente del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, en la que enfatizó que el instituto político va solo a la siguiente elección, y aludió las posturas del dirigente como ‘fuera de sí’, “esperemos que regrese en algún momento la sensatez”, dijo.

El mandatario reafirmó su línea divisoria de las determinaciones de la cúpula naranja, “Este es un proyecto, como ya lo hemos expresado, con identidad propia y con plena libertad; nosotros no acatamos órdenes de ningún dirigente partidista.

Este es un movimiento de mujeres y hombres libres, que participamos por voluntad propia en un proyecto que yo siempre creí que respetaba lo local como base de lo nacional.

”Cuestionado por medios de comunicación sobre si no teme perder la marca del partido en el estado por contravenir las directrices del dirigente, dijo que Jalisco no necesita de Movimiento Ciudadano nacional para tomar decisiones desde lo local, nunca más en lo que me queda de vida y de carrera política volveré a ser presa de ningún burócrata de partido, las decisiones que tomemos las tomaremos aquí en Jalisco; aquí no aceptamos órdenes, ni imposiciones de nadie, y el que crea que puede hacerlo es porque no nos conoce”, dijo Alfaro Ramírez.

También anunció que se reunirá con liderazgos del partido Movimiento Ciudadano en la entidad para tomar una decisión sobre el futuro político de cara a los comicios de 2024, y aseguró que hay cohesión entre los cuadros naranjas de Jalisco, y concordancia entre sus posicionamientos.

Alfaro fue enfático en que su forma de hacer política no comulga con las declaraciones de Dante Delgado, “recordarles que aquí hemos desafiado la lógica de la política tradicional, y que en Jalisco tenemos un proyecto que tiene vida propia y que si se decide excluirnos y si se decide ignorarnos, pues ya encontraremos que hacer de muchas peores hemos salido”, dijo.

Reiteró también su aprecio para el dirigente naranja, pero dijo que lo ve “fuera de control y declarando cosas de manera muy desesperada”, y expresó confiar en que recapacitará, “ojalá reconsidere por el bien de él sobre todo es un hombre que por su trayectoria, por su historia, no merece acabar haciendo esos papeles, pero, pues adelantaría y diría también con claridad que lo expresado en este documento, que tiene mensajes muy específicos, que tendrá que procesar cada quien en el ámbito de su responsabilidad”.

El Gobernador descartó que se haya presionado a alguien, para respaldar su postura, y dijo que la historia habla por él, “hemos salido adelante, miren cuando escucho a personajes que nunca han ganado una elección, declarar, y declarar, que le pueden ganar al PRI y al PAN y a Morena, pues lo único que yo podría decirles es aquí en Jalisco, su servidor ya le ganó al PRI y al PAN y a Morena una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces”, declaró.