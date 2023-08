Las 10 razones de MC para ‘batear’ al Frente: ‘Son impresentables y están condenados al fracaso’

Dante Delgado confirmó este martes que Movimiento Ciudadano no se unirá al Frente Amplio por México y aseguró que no existe ninguna razón para sumarse a una alianza de “impresentables y condenada al fracaso”.

A través de una carta abierta, el senador por Veracruz compartió una lista de 10 razones por las que el partido naranja no se sumará a la alianza conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) y en la que adelantaron que competirán “solos” en el próximo proceso electoral.

“La elección del 2024 no se trata de elegir entre las dos alianzas que representan pasado. No se puede impulsar un cambio real recorriendo el mismo camino, con los mismos partidos y con los mismos personajes que ya le fallaron al país una y otra vez. No existe una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables y condenada al fracaso”, señala la misiva.

“México no estaba obligado a decidir entre los que le fallaron a los mexicanos y los que prometieron cambiar la historia, solo para repetirla. El 2024 nos va a poner a prueba a todos. Y en este Movimiento estamos decididos a cambiar la historia, no a repetirla”, añadieron.

Asimismo, Movimiento Ciudadano dijo que el PRI y al PAN son sinónimos de corrupción e impunidad y los acusó de ser responsables de la tragedia en la que está hundido México.

Las 10 razones de MC para no unirse al Frente Amplio por México

Estas son las 10 razones por las que Movimiento Ciudadano no se unirá la PAN, PRI y PRD, según Dante Delgado:

No vamos a unirnos a los partidos que causaron la tragedia en la que está hundido el país. México luchó durante décadas para sacar al PRIAN, nosotros no les ayudaremos a regresar. La alianza de la vieja política está condenada al fracaso. No volveremos a cometer el error de ir en alianza con los partidos del pasado. Vamos a garantizar que Movimiento Ciudadano siga siendo el mejor vehículo para las mujeres y hombres libres que han decidido luchar por México. La alianza del PRIAN es una medida desesperada para recuperar el poder. Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que puede vencer a Morena. México considera a Movimiento Ciudadano como alternativa de futuro. Sumarse a una alianza es hacerle el juego a Morena y al presidente. Movimiento Ciudadano es la opción que México necesita.

Finalmente, aseguraron que las encuestas “confirman” que una gran mayoría de mexicanos están en contra de que Movimiento Ciudadano se una a “alianzas de la vieja política” y el partido político que “menos rechazo genera en todo el país”.