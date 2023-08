Enrique Alfaro se decepciona de MC: ¿Qué le contestó Dante Delgado?

Enrique Alfaro, actual gobernador de Jalisco y miembro de Movimiento Ciudadano, ha informado que dejará este partido cuando acabe su mandato, debido a que ha tenido desacuerdos con la dirigencia nacional.

En las últimas semanas, Alfaro ha expresado su desacuerdo con que MC haya descartado unirse a la alianza opositora del Frente Amplio por México, conformada por PRI, PAN y PRD.

Este martes, Alfaro dijo que estaba decepcionado de su partido.

“Yo ya no quiero participar… Me parece que en la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves. Que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de esas decisiones”, apuntó el gobernador en un mensaje a medios.

En tanto, Dante Delgado, dirigente de MC, respondió desde su cuenta de X (antes Twitter) a los comentarios hechos por Alfaro.

“Sobre las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, quiero decir que tenemos que respetar la pluralidad y, por lo tanto, su decisión personal. El gobernador ya se había pronunciado al respecto y lo respeto”, puntualizó Delgado.

Añadió que MC está por encima de las decisiones personales de sus integrantes.

El único desacuerdo que hemos tenido fue en el tema de la Universidad de Guadalajara, no fui partidario de descalificar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no sé si eso generó alguna circunstancia especial, pero ese es el único punto de divergencia que ha existido. — Dante Delgado (@DanteDelgado) August 23, 2023

El 7 de julio, Alfaro Ramírez informó que no buscará la candidatura presidencial por MC, pues se concentrará en cerrar bien su gobierno en Jalisco.

“Estaré atento a lo que sucede en MC y en los partidos de oposición con la esperanza de que en algún momento reaccionen. Si así sucede, pueden contar conmigo para apoyar, desde donde me toque, en la construcción de una alternativa para México”, explicó en ese momento.

No obstante, MC ha reiterado desde entonces que no irá en alianza.

¿Qué ha dicho Dante Delgado, líder de MC, sobre la alianza?

El dirigente nacional del partido naranja ha comentado en varias ocasiones que no se buscará ir en alianza con otros partidos para las elecciones presidenciales de 2024.

Apenas el 14 de agosto, apuntó que dicha decisión ya está tomada.

“Tengan la absoluta seguridad de que la postura de Movimiento Ciudadano está marcada por la Convención Nacional Democrática en el sentido de ir solos”, aseveró. Y afirmó que es una decisión unánime del partido.

“No hay diversidad de opiniones, vamos en la misma dirección y vamos a empujar en serio el proyecto en favor de las nuevas generaciones”, comentó Delgado.

¿Cuál es el plan de MC rumbo a 2024?

Movimiento Ciudadano ha sostenido que tendrá su propio proceso para definir a un candidato o candidata que abandere a su partido en las elecciones de 2024.

Mientras Morena y el Frente Amplio por México han tenido giras nacionales desde hace semanas y se espera que ambos definan a su abanderada a principios de septiembre, MC ha dicho que esperará los tiempos que marca la ley.

Por ello, Movimiento Ciudadano anunciará a su candidato o candidata en diciembre, tres meses después que sus competidores.

Delgado incluso ha lamentado que la alianza del PRI, PAN y PRD se esté adelantando a los tiempos electo

Aún no es claro quiénes son las personas que se perfilan por parte de MC hacia la presidencia. En encuestas, ha sido mencionado como posible aspirante el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Sin embargo, este ha declinado participar.

