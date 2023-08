¿Habrá desbandada en Movimiento Ciudadano? Enrique Alfaro le dice ‘adiós’ al partido

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, dijo que no continuará en Movimiento Ciudadano cuando termine su administración, esto debido a desacuerdos con la dirigencia del partido naranja.

El mandatario expresó su ‘decepción’ sobre Movimiento Ciudadano a medios de comunicación este martes 22 de agosto, luego de meses en los que la dirigencia del partido, encabezada por Dante Delgado, insistiera en que no se unirán a la alianza opositora Va por México (PRI-PAN-PRD) en las elecciones federales de 2024.

“Yo ya no quiero participar… Me parece que en la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves. Que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de esas decisiones”, dijo Alfaro.

El gobernador de Jalisco insistió en que “no entiende” el proyecto de Movimiento Ciudadano, además de que aseguró que se construye de manera unilateral. Por ello, deseó la mejor de las suertes al partido y aseguró que no va a pelear ni disputar nada con la dirigencia.

“Respeto mucho a Dante (Delgado), pero las decisiones que está tomando no van a tener mi acompañamiento. Yo no voy a ser parte de lo que viene para Movimiento Ciudadano”, añadió Alfaro.

¿Enrique Alfaro piensa en Va por México?

En julio, Enrique Alfaro insistió en la decisión incorrecta de Movimiento Ciudadano de tomar el camino del aislamiento, señalando que si bien no comparten la ideologías de partidos como el PRI, no se ha encontrado un camino con el que puedan funcionar y con ello sumar esfuerzos para vencer a Morena en las elecciones de 2024.

“Nuestro movimiento no debería de haber tomado el camino del aislamiento, no compartimos la visión de la alianza como hasta ahora se ha planteado, pero tampoco mostramos disposición para encontrar una fórmula que sí funcione”, dijo Alfaro el mes pasado.

En su momento, añadió que Movimiento Ciudadano tenía que ser el primer partido en plantear una estrategia “seria” dentro de la oposición, además de que si bien él no compartía los ideales de Va por México, sí consideraba que era necesario mostrar una alternativa más sólida frente a Morena y aliados.

Líderes de la alianza opositora como Marko Cortés y Alejandro ‘Alito’ Moreno respaldaron la opinión de Alfaro, y dijeron que estaban en toda disposición de recibir a Movimiento Ciudadano en Va por México.

Tras su declaración, se desconoce si Enrique Alfaro se integraría a las filas de otro partido político, además de que en julio dijo que se retirará de la política al terminar su gestión en Jalisco.