Enrique Alfaro no buscará la candidatura de MC para elecciones de 2024

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó este viernes en un mensaje en sus redes sociales que no buscará la candidatura presidencial por el partido Movimiento Ciudadano.

“He decidido que no buscaré la candidatura a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar a mi estado, en defender a Jalisco”, comentó en un video publicado en Twitter.

“Estaré atento a lo que sucede en MC y en los partidos de oposición con la esperanza de que en algún momento reaccionen. Si así sucede, pueden contar conmigo para apoyar, desde donde me toque, en la construcción de una alternativa para México”, explicó.

El mandatario estatal publicó un video de ocho minutos de duración, en el cual sugirió que hace falta una verdadera alianza en busca de un real bloque opositor rumbo a 2024. Criticó que la alianza estuviera conformada por partidos que antes dañaron al país y aseguró que los dirigentes han sido necios.

En tanto, destacó que si bien a esos partidos y sus dirigencias no les importa el país, la militancia opositora sí está conformada por hombres y mujeres que son valiosas, dijo.

“Por eso tengo la convicción de que nuestro movimiento no debería de haber tomado el camino del aislamiento, no compartimos la visión de la alianza como hasta ahora se ha planteado, pero tampoco mostramos disposición para encontrar una fórmula que sí funcione. Eso no está bien, Movimiento Ciudadano debería ser el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia seria, que permita la construcción de un verdadero frente opositor”, apuntó Enrique Alfaro.

Tras informar que no será parte del proceso de MC, descartó que vaya a buscar alguna candidatura para ser senador o diputado, además que declina eventuales invitaciones para ser embajador o funcionario público.

Esta semana, Movimiento Ciudadano informó que tendrá su reunión de consejo nacional en julio, mientras que elegirá a su candidato para las elecciones presidenciales de 2024 hasta diciembre. Esto a diferencia de la alianza de Morena, PT y PVEM, y de la alianza de Va por México (PRI, PAN, PRD), quienes presentarán a sus respectivos candidatos en septiembre.

