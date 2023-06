Antimonumento 5J: Alfaro confirma que quitó la estatua por caso Giovanni López y represión policial

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reconoció que el gobierno del estado y el ayuntamiento de Guadalajara quienes mandaron a quitar el antimonumento 5 de Junio (5J), evento que ha sido nombrado por jalisciences como ‘halconazo tapatío’.

“No hay polémica, claro, lo retiró el gobierno del estado y el gobierno del ayuntamiento municipal de Guadalajara, porque está prohibido poner eso”, mencionó.

Este antimonumento fue puesto en memoria de los eventos ocurridos el 5 de junio de 2020, cuando la Fiscalía de Jalisco desapareció durante horas a varias personas durante las manifestaciones por la muerte de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos (4 de mayo de 2020).

El antimonumento colocado en dicha plaza pública tenía como fin recordar la represión de autoridades en contra de ciudadanos manifestantes, pues varios jóvenes fueron detenidos y desaparecidos por horas.

Este es el texto que está escrito en el antimonumento 5J en Jalisco. (Twitter 5deJunioMemoria)

“Yo hablé en la mañana con el presidente Pablo Lemus (alcalde de Guadalajara), con toda claridad es una decisión de los dos y es una decisión que sostenemos y que vamos a mantener en todo caso. Imagínense!! Ahora ustedes que cualquier persona llegue y ponga un monumento en el centro, que absurdo es ese, no funciona así, no va a funcionar así, no pasa nada”, dijo Alfaro.

El antimonumento del 5J fue retirado la noche del lunes, horas después de su instalación, por un grupo de hombres vestidos de negro y con sopletes.

Las organizaciones de la sociedad civil han criticado que el retiro del antimonumento se hiciera durante la noche y bajo el argumento de que “está prohibido”.

La noche de este martes, se lleva a cabo una manifestación por el retiro del antimonumento 5J.

¡Acá estamos! Y ya empezaron a llegar antimotines. ¿Nos acompañan? ¡No nos borrarán ni callarán! #Antimonumento5J 👇🏽 Sigue presente, fue desaparecido/secuestrado, pero no borrado. pic.twitter.com/oOW4zQZDTl — #5deJunioMemoria (@5deJunioMemoria) June 7, 2023

La muerte de Giovanni López por abuso policial

Giovanni López, un joven albañil de 30 años, murió cuando fue detenido por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, la noche del 4 de mayo de 2020.

Las grabaciones que circularon mostraban que Giovanni López forcejeaba con los elementos de seguridad para no ser subido a un vehículo policial, mientras personas trataban de defenderlo e impedir su detención.

“Mira nada más (como lo tratan) porque no trae el cubrebocas, él estaba tranquilo y ustedes lo golpearon”, dicen algunas personas cuyas voces se escuchan en el video que se hizo viral en redes sociales. La detención ocurrió en los primeros meses de la pandemia de COVID-19.

El hermano de Giovanni contó después a los medios que él y su hermano caminaban en Ixtlahuacán de los Membrillos con su tía, y que los cubrebocas los llevaban en la mano.

“Llegaron los policías a hacer una redada de levantar gente que no trajera cubrebocas. Íbamos a ir a cenar y llegaron y nos agredieron. A mi hermano lo agarraron como 10 policías, a mí también, pero yo me alcancé a zafar y a él lo estaban golpeando, torturando, ahorcando ahí. Yo en ese momento empecé a grabar”, el hermano de Giovanni a Latinus.

Tras la muerte de Giovanni López, la ciudadanía de Jalisco salió a protestar en tres ocasiones. Y hubo más protestas en otras ciudades del país.

En el caso de Jalisco, más de 100 personas fueron detenidas y retenidas por la policía durante las manifestaciones, acusadas por presunto vandalismo.

Varios agentes de policía fueron separados de sus cargos por realizar detenciones ilegales y las agresiones contra manifestantes.