¿Va por la CDMX? Esto revela Ricardo Monreal si no logra ser el candidato de Morena

Ricardo Monreal confesó cuáles son sus planes si no resulta electo en la encuesta de Morena. (Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, confesó este miércoles 23 de agosto cuáles son sus planes si no resulta electo en la encuesta que llevará a cabo su partido a inicios de septiembre.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Monreal adelantó que busca seguir ayudando a Morena, por lo que continuará donde sea útil: “De no lograr la nominación propuesta, voy a ayudar a Morena, voy a ayudar a consolidar el movimiento que fundamos”.

Sobre sus intenciones de contender por el Gobierno de la Ciudad de México, el exlegislador respondió: “Ayer me preguntaron en Sonora si iba a ser el candidato a la Jefatura de Gobierno, yo dije no descarto nada, lo que sea útil, vamos a esperar que el proceso concluya, yo todavía tengo confianza, no soy ingenuo”.

A pesar de escucharse ‘resignado’, Monreal aseguró que está en la mejor disposición de contribuir en Morena, así no sea el candidato presidencial: “Estoy en la mejor disposición de servir y de ayudar (...) Si no se puede también”.

Ante esto, adelantó que cerrará su campaña en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el próximo sábado a las 4 de la tarde, el mismo día que iniciará el proceso de consulta ya que el 6 de septiembre se dará a conocer el resultado.

¿Quiénes aspiran a la candidatura de Morena en la CDMX?

En la Ciudad de México también hay personas tanto de Morena como de la alianza opositora que buscarán abanderar a sus movimientos para contender por la jefatura de Gobierno, que actualmente está a cargo de Martí Batres, tras la salida de Claudia Sheinbaum

Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad federal, era la candidata más fuerte; no obstante, anunció que no continuaría en la contienda.

También ha sido mencionada Clara Brugada, quien actualmente es alcaldesa de Iztapalapa, y ha liderado las encuestas de El Financiero como ‘corcholata’ morenista en la capital. Aún no se ha destapado como tal.

Otro de los favoritos es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, pero él mismo ha dicho desde noviembre del año pasado que las elecciones de 2024 no son su objetivo.