¿Ricardo Monreal buscará la candidatura de Morena en CDMX? Esto ha dicho

Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, ha hecho ya comentarios sobre su futuro político en caso de no ser seleccionado en las encuestas próximas de su partido.

El senador con licencia comentó recientemente que no volverá al Senado y tomará otro camino, probablemente como académico en la UNAM. Sin embargo, también ha abierto la puerta a buscar otra candidatura.

Monreal ha dicho que no declinará en su búsqueda por la candidatura. Al ser cuestionado sobre buscar la candidatura de la Ciudad de México, comentó que eso se verá después y que “en su momento lo vamos a platicar”, en una entrevista con W Radio el viernes.

Luego de que el periodista Javier Risco le comentara que en columnas de trascendidos se ha mencionado su nombre para ser jefe de Gobierno, Monreal dijo que aún no piensa en esa posibilidad.

“Estoy concentrado de tiempo completo en esta jornada nacional. Te voy a decir que voy a concluir porque igual se filtró que yo habría de declinar, a pesar de que las encuestas que se han publicado parecieran no favorecerme, yo voy a terminar. Porque veo que puedo dar la sorpresa. No soy ingenuo y no soy tampoco un soñador utópico de difícil realización en mis sueños. Yo veo con mucha claridad lo que está pasando en el país, porque vengo de una diferenciación con el presidente, de dos años”, mencionó el senador.

También señaló que hay cierta desventaja en comparación con sus compañeros de Morena, por los gastos en espectaculares.

Monreal se compromete a ‘no rajarse’

Esta semana, el senador morenista afirmó que no se rajará en su aspiración presidencial rumbo a 2024.

Afirmó que se mantendrá en la lucha y en la contienda, donde compite con Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, para ser abanderado de Morena como coordinador de la 4T.

En las preferencias ciudadanas, Ricardo Monreal se encuentra en el puesto número cinco de los favoritos para ser candidatos de Morena.

La encuesta de El Financiero publicada el pasado 17 de julio, indica que las preferencias las encabeza Claudia Sheinbaum, con el 29 por ciento de las menciones. Le sigue Marcelo Ebrard, con 19 por ciento; Adán López, con 11 por ciento; Gerardo Fernández Noroña, con 8 por ciento; Monreal, con 4 por ciento; y Manuel Velasco, con 2 por ciento.

Monreal presentó esta semana su libro Una oportunidad real, que es una autobiografía y una propuesta de gobierno. Ahí, hizo un llamado a los actores políticos a frenar el ambiente hostil y la polarización.

¿Quiénes aspiran a la candidatura de Morena en la CDMX?

En la Ciudad de México también hay personas tanto de Morena como de la alianza opositora que buscarán abanderar a sus movimientos para contender por la jefatura de Gobierno, que actualmente está a cargo de Martín Batres, tras la salida de Claudia Sheinbaum

Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad federal, era la candidata más fuerte; no obstante, anunció que no continuaría en la contienda.

También ha sido mencionada Clara Brugada, quien actualmente es alcaldesa de Iztapalapa, y ha liderado las encuestas de El Financiero como ‘corcholata’ morenista en la capital. Aún no se ha destapado como tal.

Otro de los favoritos es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, pero él mismo ha dicho desde noviembre del año pasado que las elecciones de 2024 no son su objetivo.