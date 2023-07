‘No voy a defraudarlos, no me voy a rajar’, dice Ricardo Monreal sobre candidatura

Monreal ha dicho que no volvería al Senado si no resultara electo como candidato de Morena. (Cuartoscuro)

GUANAJUATO.- El ex senador Ricardo Monreal visitó Guanajuato este miércoles, y desde este bastión panista, reiteró que no se rajará en su aspiración por contender por la candidatura presidencial de Morena para el 2024.

“Voy a mantenerme en la lucha y en la contienda, por dignidad, hasta el final, y no voy a defraudar a los simpatizantes en los estados. No voy a defraudarlos ni los voy a dejar, no me voy a rajar y voy a llegar hasta el 6 de septiembre (…) aunque quieran que decline, Monreal se va a mantener en la lucha hasta el final, por congruencia, por la democracia”, aseguró.

Y adelantó que si los resultados de la encuesta de Morena no le favorecen como candidato presidencial, no piensa retomar su cargo como líder del Senado, sino que se dedicará de lleno a la docencia en la UNAM.

¿Habrá alternancia en Guanajuato? Esto piensa Monreal

Ricardo Monreal, autodefinido como “aspirante natural y no simple corcholata”, arribó al municipio de León para ofrecer una rueda de prensa. El ex senador afirmó que Guanajuato tiene condiciones para que ocurra la alternancia política, después de 30 años de gobierno del PAN en la entidad.

“Guanajuato tiene condiciones para la alternancia política, la semilla ya se plantó y ahora está germinando para la alternancia política en Guanajuato.

“Yo sí creo que habrá alternancia política en Guanajuato en 2024 y creo que la gente está habida de que haya esa alternancia política y ahora el gran reto es la selección de candidatos, que sean los que la gente quiere y los más honestos y preparados, pero sí veo condiciones para que la alternativa política haga presencia en Guanajuato (...) Las alternancias ayudan a ser mejores y que la gente valore su capacidad y decisión de elegir a sus gobernantes”, señaló.

Monreal consideró que entre las condiciones para la alternancia en Guanajuato está la violencia que vive el estado y la marcada desigualdad que dijo existe en Guanajuato. Señaló que hay un contraste muy marcado entre quienes tienen riqueza y quienes viven en pobreza.

Monreal dijo que Morena ha crecido en la entidad y existen varios perfiles para la gubernatura del estado, aunque dijo que no se decantará por nadie, aunque los conoce.

Criticó que perfiles de Morena que aspiran a la gubernatura se “cuelguen” de las “corcholatas” para aumentar su popularidad.

“Hay muchos nombres y deben acudir a un procedimiento muy abierto para que la gente decida, conozco a varios y a varias y no quisiera pronunciarme en este momento, porque algunos andan acompañando corcholatas. Creo que es un error, porque si estuvieran unidos y buscaran un proceso unitario, no necesitarían decantarse por una o por otra, se cuelgan de la popularidad de las corcholatas para crecer y creo que no es lo adecuado, yo no creo en eso y no tengo tampoco a mi lado a las corcholatas locales”, señaló.

En su visita a Guanajuato, Ricardo Monreal encabezó una asamblea informativa donde reunió a más de 300 personas en el auditorio del municipio de Silao; luego tuvo una comida con empresarios locales en la ciudad de Guanajuato Capital y concluyó con otra asamblea informativa en la ciudad de Salamanca, bastión morenista del estado.