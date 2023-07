Monreal, dispuesto a debatir, pero…

Ahora que Marcelo Ebrard está tan animado con la idea de debatir, Ricardo Monreal recordó que el canciller estuvo de acuerdo con dejarlos de lado. “López Obrador, como fundador de Morena, dijo en la cena (aquella con las corcholatas): ‘¿están de acuerdo o alguien tiene algún comentario que no esté en la propia dirección de este documento?’ Y todos dijimos: ‘¡de acuerdo!’ No hubo una sola voz, ni de Claudia, ni de Adán, ni mía, ni de Marcelo, que dijera ‘yo quiero debates’, o ‘¿por qué no modificamos la cláusula y permitimos los debates?’”. Sin embargo, Monreal acotó que si se modifica esa cláusula, “yo lo aceptaría con todo gusto”. Ya hay un primer contrincante.

Fuego amigo entre morenistas poblanos

La anticipadísima competencia electoral en Puebla ya calentó los ánimos al interior de Morena. El tema de la inseguridad, la violencia y el crimen organizado comienza a cobrar las facturas en la ‘4T’. Uno de los más visibles contendientes por la gubernatura, el diputado Ignacio Mier, busca captar la atención y se fue con todo contra el gobierno morenista de su estado, por “el grave problema de trata y violencia hacia las personas que se viven en Puebla”. Y no sólo eso, anunció que hará “una caravana por la entidad para la sensibilización de la violencia contra las mujeres”. Y para dejar huella, presentó al “luchador profesional Morenacho”. Lo que hay que ver en estas no-precampañas…

Revive guerra de tribus en PRD

Entre las ruinas de las tribus perredistas de la CDMX revivieron las eternas pugnas por lograr un espacio de poder. El coordinador de los diputados federales amarillos, Luis Espinosa, anda más que apuntado para ser el candidato a la Jefatura de Gobierno, pero ya le hizo sombra la dirigente local del partido, Nora Arias. Con todo el apoyo de Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, Espinosa Cházaro reclamó públicamente: “Respeto que ella tenga aspiraciones, pero uno no puede ser juez y parte, me parece un poco delicado…”. Por lo pronto, el diputado ya dejó el Comité Organizador del Frente, para que no digan…

Buscan evitar choque de legislaturas

De no modificar la legislación actual, en agosto se encimarán las legislaturas saliente y la entrante del Congreso. Los partidos sostienen que “no habrá problemas”, que “habrá un acuerdo” y que “no hay el ánimo de llegar a una crisis institucional” en 2024. Pero el PRI ya se anticipó para resolver la laguna legal y propuso una reforma a la Constitución. El artículo 65 –reformado en 2014– dice que “cuando el Presidente de la República inicie su encargo, el nuevo Congreso se reunirá a partir del 1 de agosto”. Y la iniciativa priista propone volver a la anterior redacción, la cual indica que “el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año”. Sólo falta que haya disposición de los diputados para que se apruebe esta enmienda, antes de que terminen sus labores.

Hoy entrega el GIEI su último informe

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentará hoy su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa. En esta entrega, adelantó, dará a conocer los más recientes hallazgos y evidenciará los obstáculos que el caso ha enfrentado en la administración del presidente López Obrador, como también los hubo en el gobierno de Peña Nieto. Alertará también sobre los pendientes, el principal, saber dónde están los normalistas. Algo sí está claro, al ritmo que va el caso y por el camino que lo llevan, quizá esa interrogante no se resuelva pronto.

Delfina revisa temas en Palacio

Quien anduvo por Palacio Nacional fue la maestra Delfina Gómez, gobernadora electa en el Estado de México. Se limitó a comentar que dialogó con el Presidente sobre “varios temas” en la entidad. Los avances para entregar el Tren México-Toluca y el sistema de conectividad hacia el AIFA son temas prioritarios para ambos gobiernos.