Duro reclamo de Monreal a Delgado

Ricardo Monreal reprochó al presidente de Morena su silencio por el exceso de espectaculares de los aspirantes presidenciales. “¿Por qué los protege? ¿Por qué no dice la verdad? Por qué no dice Mario Delgado: ‘hay mil 200; hay 2 mil espectaculares. Y de los 2 mil, mil 200 de uno, 600 de otro, 400 de otro y, por tanto, se han gastado esto’. Eso es lo que deberíamos de saber”. Además, reprochó que “parece hasta una broma de mal gusto que diga que yo soy el segundo que gasta, cuando es tan sencillo de ver tres espectaculares en la calle de enfrente. Con eso, gastan más que yo”, espetó.

Cede Creel y se irá de San Lázaro

Magistra de desata polémica estarle haciendo “al Tío Lolo”, como acusó el líder de Morena, Ignacio Mier, Santiago Creel aceptó ayer que la semana entrante dejaría la presidencia de la Cámara de Diputados. Insistió en que se va sólo si respetan que la presidencia la mantenga el PAN. A ese respecto, Mier dijo desde hace días: “Creel sabe perfectamente que basta con que lo pida a la Mesa Directiva”. Y, aunque el morenista le anticipó que “en el momento que tú dispongas, le pediré a Morena y a mis aliados del PT y del PVEM que voten a favor y con nuestro voto se elija a la vicepresidenta del PAN”, Creel alarga su permanencia “hasta que tenga las 150 mil firmas”.

Magistrade desata polémica

Buena controversia la que se armó en torno de Ociel Baena, primer magistrade no binario de Aguascalientes. Subiéndose a la tendencia de Barbie, Baena grabó y subió a sus redes un video en la sede del Tribunal Electoral de Aguascalientes, con vestimenta rosa alusiva a Barbie, y en el que dice: “Cómo que le Barbie magistrade no existe. Sé lo que quieres ser… La que juzgue”. Esto último lo menciona mientras sostiene a una muñeca que golpea con el tradicional mazo de los juzgadores. El mensaje en sí no es cuestionable, pero lo que algunos internautas critican es que use instalaciones de un poder público para promover su imagen. ¿A usted qué opinión le merece?

El Presidente tiene ‘otros datos’

El presidente López Obrador –como ya es costumbre– tiene ‘otros datos’ sobre lo expuesto por el GIEI. Dijo respetar, mas no compartir, lo que establece el grupo de expertos en cuanto a la falta de disposición del Ejército a revelar todos –todos– los archivos que tiene en su poder sobre el caso Ayotzinapa. Aseguró que si se ha avanzado es por la colaboración de la Defensa y la Marina. La que sí lamentó “que haya prevalecido la falta de colaboración por parte de las autoridades militares para esclarecer los hechos y localizar a los estudiantes” es nada menos que la ONU.

Pidieron refuerzos en el TEPJF

En un hecho inédito, y a fin de no paralizar el desahogo de recursos que están en la Sala Superior, el Tribunal Electoral federal echó mano de una magistrada de otra sala para alcanzar el quórum para poder sesionar. Al estar presentes sólo tres de las siete magistraturas, fue necesario que entrara como refuerzo la magistrada Gabriela Villafuerte, integrante de la Sala Regional Especializada. A ver si hoy no viene el reclamo en la mañanera a quienes andan cobrando sin presentarse a sesionar.

Xóchitl se queja de prácticas rancias

En su gira por Hidalgo el miércoles, la aspirante presidencial opositora Xóchitl Gálvez tuvo que enfrentar las viejas prácticas de bloqueo al más rancio estilo. Resulta que, en Pachuca, grupos morenistas solicitaron a la dueña del salón donde se realizó uno de los actos de la senadora panista que no se lo rentara a los organizadores, por obvias razones. “Nos quejábamos de la época del antiguo PRI, ese de Bartlett; hoy sigue sucediendo”, soltó la legisladora. Ese viejo priismo ni se crea ni se destruye, sólo transforma... en Morena.