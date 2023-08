Ricardo Monreal denuncia que alcaldes y gobernadores de Morena amenazan para que no lo apoyen

Ricardo Monreal Ávila, senador con licencia, lamentó la cargada de gobernadores y alcaldes morenistas en favor de tres aspirantes a obtener la Coordinación de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación y en consecuencia la candidatura por la presidencia de México.

Sin decir nombres o apellidos, durante su gira por Acapulco, Guerrero, Monreal denunció que ciertos gobernadores y alcaldes “amenazan y prohíben” a líderes sociales, transportistas, ciudadanos e incluso militantes morenistas para que no asistan a sus eventos y mucho menos para que le brinden su apoyo, provocando una profunda división entre la gente.

Citó como ejemplo el caso de Guerrero, donde la gobernadora tiene una abierta preferencia por una de las aspirantes, mientras que la alcaldesa de Acapulco apoya otra opción y abiertamente enfrenta a la mandataria estatal, y, por si fuera poco, en Chilpancingo, la presidenta municipal a pesar del problema serio que tiene respalda a otro candidato y se afronta con la gobernadora y su homóloga de Acapulco.

“En muchos de los estados los gobernadores morenistas ya tomaron partido. Ya tienen a su preferido o preferida, y eso está generando una profunda división entre la gente. Esto no es una buena mezcla, sino un cóctel peligroso sobre todo para quienes no somos una de esas tres aspiraciones, porque esto al final del proceso dejará heridas que no se restañen entre los equipos”.

Posteriormente, en un encuentro con medios de comunicación, el senador, que fuera líder de la bancada de Morena hasta hace unas semanas, insistió en que “pase lo que pase” se mantendrá en el partido, porque “es una decisión política” que tomó junto con su familia y amigos, con quienes se comprometió a “jugársela con Morena y cerrar filas con el presidente López Obrador”.

Aseguró que a lo largo de toda su vida política, ha sido una norma “caminar en suelo disparejo” y siempre vencer la adversidad, por lo que dará la sorpresa incluso a pesar de que la presión está dura para que se apoye a los otros aspirantes desde las estructuras del poder.

Sobre la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, quién ha sido exhibida en vídeos cuando se reunió con un presunto líder criminal, Ricardo Monreal dijo que “no tiene porque dar recomendaciones” si debe o no renunciar al cargo, pues cuando un hombre público siente el deber de retirarse, debe hacerlo bajo su propio criterio y libre albedrío.

“Ella sabe muy bien dónde está parada y que es lo que necesita su municipio. Estoy seguro de que sus electores quieren saber la verdad y que se les rindan cuentas, y eso no se puede postergar”, dijo.