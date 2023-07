¿Quién quiere a López Gatell? ‘Corcholatas’ de Morena opinan si lo invitarían a su gabinete

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell se ha visto envuelto en polémicas por su estrategia para enfrentar la emergencia sanitaria. Con opiniones a favor y en contra, desde entonces, Gatell se ha vuelto tema de conversación en la agenda política. En los últimos días las llamadas ‘corcholatas’ de Morena se han pronunciado sobre si contemplan a Gatell para integrarlo a su gabinete en caso de ganar la presidencia en las próximas elecciones.

Noroña, sin dudarlo lo haría secretario

Durante una plática con simpatizantes en videollamada en redes sociales, el candidato presidencial, Gerardo Fernández Noroña, comentó que sí invitaría a Hugo López Gatell a formar parte de su gabinete en caso de llegar a la presidencia y lo dejaría a cargo de la Secretaría de Salud. Además, lo defendió de las diversas críticas ha tenido el subsecretario y arremetió contra las personas que no atendieron a las medidas preventivas para evitar los contagios del Covid-19.

“Es una canallada lo que han hecho con López Gatell. (…) Disputaría, con mérito propio, ser en el segundo más odiado del país (por detrás del presidente), es terrible la campaña que han hecho en su contra. Yo sí lo nombraría secretario de Salud, tengan para que aprendan’.

“Pensamos diferente”: Ebrard

Por su parte el excanciller, Marcelo Ebrard, señaló que López Gatell no estaría invitado a participar en su plan de gobierno y prefirió no evaluar el trabajo de epidemiólogo durante la pandemia del Covid-19. “No, no es que lo haya hecho mal, es que pensamos diferente”. Además, señaló que no contempla integrar a ningún otro funcionario de la actual administración, ya que no busca replicar la forma de gobierno del presidente López Obrador. “A ver, su estilo no puedes tú reproducirlo (...) Pero sí compartimos una causa común” sostuvo el aspirante a la candidatura de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ebrard señaló que él tiene su estilo, pero que es consciente que deber mantener aspectos que impuso López Obrador durante su gobierno, como continuar con los apoyos a los programas sociales, que no exista condonación de impuestos, entre otros aspectos que han fortalecido al movimiento de la Cuarta Transformación.

Sheinbaum se reserva, pero ¿es la favorita de Gatell?

Durante el fin de semana Claudia Sheinbaum, en su visita al municipio de Arteaga, Coahuila, fue cuestionada sobre la posibilidad de integrar a López Gatell a su gabinete en caso de llegar a la presidencia donde la exjefa de gobierno sólo expresó, “ya habrá tiempo para hablar de eso”. Aunque se saben las diferencias que sostuvieron ambas personalidades durante la pandemia de Covid-19, que en diversas ocasiones confundieron sobre el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México.

Sin embargo, López Gatell en diversas ocasiones ha dedicado buenas palabras hacia la aspirante presidencial. La su primera declaración a favor de Sheinbaum fue en la presentación del cuarto informe de gobierno de la Ciudad de México en octubre de 2022, donde señaló “que México está definitivamente muy preparado para tener una presidenta mujer”. Y hace un mes durante un evento del Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación, y Saberes” (PILARES), tuvo un desliz que dejó entrever que sería mujer quien dirija el país el próximo año.

A pesar de no tener bien definido su carrera política en la próxima administración López Gatell el pasado 21 de julio, en el Foro de Análisis Iztacalco, señaló que participa en el Proyecto de Nación de Morena 2024-2030 para coordinar la agenta de salud del gobierno entrante.