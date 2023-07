Se las aplica otra vez: Hugo López-Gatell deja plantados a diputados

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y diversos funcionarios del Sector Salud dejaron plantados, por enésima ocasión, a los diputados federales, incluidos a los de Morena.

Los doctores Hugo López-Gatell, Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Instituto Nacional de Salud y Hospitales de Alta Especialidad; Pedro Zenteno Santaella, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); y Alejandro Ernesto Svarch Pérez, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), estaban citados para comparecer ante los legisladores de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y no acudieron.

Sólo el director del ISSSTE, Pedro Zenteno, avisó en un oficio que no asistiría, porque su agenda de reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la supervisión de la compra de medicamentos no se lo permitían.

En cambio, López-Gatell, Gustavo Reyes Terán y Alejandro Ernesto Svarch Pérez no hicieron eco a la invitación, y después de un mes de que se programó la reunión en San Lázaro no confirmaron, no avisaron que no asistirían ni expusieron las razones de su ausencia, informó el presidente de la Comisión de Salud, Emmanuel Reyes Carmona, de Morena.

“¿Somos payasos o bufones de la Corte feudal? ”, recriminó la diputada morenista Selene Ávila. Además, la legisladora reprochó que “como tapaderas no le ayudamos al Presidente ni a la gente que está sufriendo. Es una burla siniestra”, añadió.

Desde el lunes 17 de julio, el diputado de MC, Salomón Chertorivski , había anunciado que “Hugo López-Gatell tiene cita con la Comisión de Salud para rendir cuentas sobre la criminal gestión de la pandemia (más de 750 mil muertes), la caída de vacunación infantil, los subejercicios en sector salud y su propuesta de eliminar 34 NOM que dejan sin certeza a miles. ¿Irá?”, preguntó el legislador en sus redes sociales.

El diputado del PAN, Éctor Ramírez Barba, también anunció que “nuevamente la Comisión citó a López-Gatell a rendir cuentas al Poder Legislativo, ¿acudirá Subsecretario? Le exigimos transparencia y apertura, que asista a la Cámara de Diputados, que asista a rendir cuentas sobre la terrible caída en la cobertura de vacunación, sobre las irregularidades y los nulos resultados en el gasto público destinado a la salud”, exigió.