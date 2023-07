‘Autocrítica’: la palabra con la que Sheinbaum y Noroña se pusieron ‘tensos’ en entrevistas

Claudia Sheinbaum y Gerardo Gernández Noroña, ambos aspirantes a la candidatura presidencial de 2024 en representación de Morena y aliados, causaron una nueva polémica debido a sus declaraciones con la periodista Rocío Gutiérrez al mencionar el tema de la autocrítica del oficialismo.

La directora de BI Noticias entrevistó a ambos funcionarios como parte de los recorridos en los que se están dando a conocer previo a la encuesta que definirá al coordinador de defensa de la cuarta transformación, que eventualmente perfilaría al ganador como candidato a la Presidencia. En las entrevistas, partícularmente el tema de la autocrítica, hizo que los aspirantes subieran de tono.

“La autocrítica que tengo es que no critico”, dijo Noroña, diputado del PT con licencia, quien al ser cuestionado de la autocrítica que tenía que hacer como funcionario.

La respuesta del legislador fue sustentada diciendo que “bonito se vería” si se sumara al “linchamiento” contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (a través de la autocrítica).

Además, Fernández Noroña dijo que en sus giras la gente no le pide que el gobierno haga algo, sino que lo felicitan junto con el presidente López Obrador por los programas sociales.

La periodista le cuestionó si entonces las madres buscadoras o las personas víctimas de violencia también le felicitan, a lo que respondió que “¿qué me van a decir? Si fueron los gobiernos anteriores”.

Rocío Gutiérrez le preguntó si entonces ahora ya no pasan esas situaciones de violencia, a lo que el legislador dijo que no, que el Gobierno ya no mata en retenes militares; sin embargo, su comentario vino junto con críticas a los medios de comunicación.

“Déjame hablar, porque me interrumpes cada que hablo... toda la violencia brutal que hubo se la callaban los medios, no sé si tu y tu medio hablaban o no. Se lo callaban, era monstruoso”, dijo con enojo.

Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de la Ciudad de México que actualmente va puntera en las en las encuestas, enfrentó una situación similar con la misma periodista, y aunque no hablaron de la autocrítica como tal, la funcionaria no admitió que el gobierno de López Obrador hiciera cosas mal.

“¿En qué momento podría desmarcarse de lo que se ha hecho o se ha venido haciendo con el presidente Andrés Manuel?”, cuestionó la periodista, a lo que Sheinbaum interrumpió y dijo con aparente molestia: “No, a ver, yo no me quiero desmarcar”.

“O sea, ¿todo se ha hecho bien?” reviró la periodista, tema que Sheinbaum evadió de responder si sí o no y dijo que “hay cosas que faltan” en el gobierno.

Luego, en vez de señalar qué faltaba en la gestión de López Obrador, Sheinbaum se lanzó contra la oposición y dijo que “callan” los supuestos logros de la 4T, como que, según ella, nadie se quedó sin cama de hospital durante la pandemia de COVID, además de la vacunación gratuita.

Con información de BI Noticias.