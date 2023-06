¿Por qué Noroña está tan seguro de que ganará la candidatura presidencial de Morena?

“De pueblito en pueblito y de carpeta en carpeta”, así es como el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, asegura que ganará el proceso interno de Morena para ser el candidato a la presidencia y suceder, como él dice, a su “compañero” el mandatario Andrés Manuel López Obrador en 2024.

“Yo soy optimista de que voy a ser la gran sorpresa y que les vamos a ganar (a otros aspirantes de Morena). Veo bien las cosas, abajo... con la gente”, señaló el diputado en entrevista con El Financiero. Además, dijo que en las encuestas realizadas en últimos meses tiene un “indiscutible” tercer lugar por debajo de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el canciller, Marcelo Ebrard, además de que está encima de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

Aseguró que lo que viene es un proceso “duro”, y a pesar de las descalificaciones y las tensiones que puedan resultar en las próximas semanas, quien gane la encuesta interna de Morena ganará la Presidencia en 2024.

“Lo lamento, porque somos compañeros y habría que hablar de las fortalezas de uno pero no intrigas, no descalificaciones”, dijo en visperas del proceso interno, que anunciará este domingo 11 de junio el Consejo Nacional del partido.

‘Nadie que quiera contender te va a decir que va a perder’

Uno de los aspectos que el diputado Noroña considera que tiene como ventaja es en que nadie lo ve con posibilidades, ninguna figura política le ha apoyado económicamente, por lo que no tiene compromiso con nadie.

“El tercer lugar sería una hazaña mayúscula, pero creo que voy a contender con posibilidades reales de ganar”, y para contender contra los punteros (Sheinbaum y Ebrard), su fórmula será “continuar con el trabajo abajo, con el compromiso, honestidad, trato correcto a compañeros, con propuesta y con la claridad de que vamos a continuar (la 4T) y profundizar”.

Añadió que reconocerá y respaldará el resultado sin ninguna condición.

Acusó que una fracción de Morena, “de manera arrogante, excluye. Piensa que solo quien es de Morena” puede competir. “Soy del movimiento, ¿quién me va a discutir eso? Plantean el tema de la fundación, yo vengo desde mucho antes”.

Noroña Aseguró que ha acompañado a López Obrador desde hace años, y que tiene más tiempo en la lucha social que sus compañeros que compiten por la candidatura, y que más allá de la antigüedad, se trata de la solidez de la carrera, propuesta, visión, simpatía y respaldo popular.

También reconoció que lo que actualmente se vive es una “hazaña colectiva”, ya que sin más dinero que el que implica ir a los recorridos es como ha logrado posicionarse en las encuestas.

‘No hay piso parejo’: ¿Qué desventajas enfrenta Noroña en el proceso para seleccionar candidato presidencial?

“Yo creo que soy el único que vivo de mi sueldo como legislador (gana 75 mil 763 pesos al mes) y me pone en desventaja. Yo no traigo patrocinadores, no traigo dinero, no traigo nada. Pero traigo el apoyo del pueblo y eso está siendo muy importante, entonces no pondré ninguna objeción”, explicó el diputado respecto a su solicitud para separarse del cargo.

Dijo que las desventajas son “muchas” respecto a los otros aspirantes de Morena, conocidos como ‘corcholatas’:

La primera es que las ‘corcholatas’ tuvieron plataformas de lanzamiento “muy poderosas” , lo que, reconoció, representa una desventaja legítima, por lo que asegura que no tiene nada de malo que sus compañeros las utilizaran al estar en la Administración Pública.

, lo que, reconoció, representa una desventaja legítima, por lo que asegura que no tiene nada de malo que sus compañeros las utilizaran al estar en la Administración Pública. Otro aspecto que destacó fue la participación de los gobernadores de Morena en diferentes entidades apoyando ciertas aspiraciones. Uno de los casos más conocidos ocurrió con Layda Sansores, gobernadora de Campeche, que dijo en agosto del año pasado que Sheinbaum era su “favorita”. “Es evidente que quienes creen que tienen mejores condiciones pues le meten apoyo para tener una relación cercana ”, dijo.

apoyando ciertas aspiraciones. Uno de los casos más conocidos ocurrió con Layda Sansores, gobernadora de Campeche, que dijo en agosto del año pasado que Sheinbaum era su “favorita”. “Es evidente que quienes creen que tienen mejores condiciones pues ”, dijo. Las “señales” de Andrés Manuel López Obrador. Noroña dijo en entrevista que el no considerarlo en reuniones como la del lunes 5 de junio en un restaurante de la Ciudad de México provocó un “desequilibrio”. “Las descortesías promueven el sectarismo y la descalificación” , explicó.

, explicó. El aspecto económico también es importante, ya que el diputado señaló que “todos traen propaganda en serio en todo el país. Partícularmente Adán Augusto, en su momento Claudia, Marcelo trae, Ricardo... y van a seguir teniendo cantidades de apoyo importantes. Yo no tengo esa situación”.

En cuanto al tema del Presidente, dijo que su reclamo fue atendido y se señaló feliz de tener su espacio en la contienda y en el Consejo Nacional para hablar el domingo.

Noroña pidió su licencia este jueves 8 de junio para competir en el proceso y separarse de su cargo como diputado. Esto no significa una renuncia, ya que es un puesto “irrenunciable” y a diferencia de Marcelo Ebrard, no necesita renunciar.