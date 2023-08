Movimiento Ciudadano: ¿Cuál es la presencia que tiene en el país?

En los últimos días, el partido político Movimiento Ciudadano ha generado bastante polémica, debido a que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco y parte de la organización, expresó su desacuerdo con que MC haya descartado unirse a la alianza opositora del Frente Amplio por México , conformada por PRI, PAN y PRD.

“Yo ya no quiero participar… Me parece que en la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves. Que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de esas decisiones”, apuntó el gobernador en un mensaje a medios.

En tanto, Dante Delgado, dirigente de MC, respondió desde su cuenta de X (antes Twitter) a los comentarios hechos por Alfaro.

“Sobre las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, quiero decir que tenemos que respetar la pluralidad y, por lo tanto, su decisión personal. El gobernador ya se había pronunciado al respecto y lo respeto”, puntualizó Delgado.

Movimiento Ciudadano irá por su lado en las elecciones del 2024. No se unirá a Morena o a la oposición. Para su candidato presidencial ‘suenan’ Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey.

Pero, ¿cuál es la fuerza que tiene el partido político naranja, según las elecciones?

¿Cuál es la presencia de MC en nuestro país?

Según los registros del Instituto Nacional Electoral (INE), en las elecciones del 2021 MC ganó ocho curules en la Cámara de Senadores, lo que representa un 6.25 por ciento.

En cuando a la presencia de senadores, en la legislatura actual hay 25, y se pronostica que para 2024 sean entre 20 y 27, según el INE.

Estas son las votaciones en elecciones de diputados federales para MC:

2015: 6.09 por ciento.

2018. 4.41 por ciento.

2021: 7.04 por ciento.

La población que gobierna Movimiento Ciudadano es de 14 millones 132 mil 593 personas, el 11.22 por ciento del total.

En cuanto a la presencia en los congresos estatales, tienen el control del de Jalisco y en 110 municipios son coalición con otros partidos políticos, lo que representa el 6.97 por ciento.