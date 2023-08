Taylor’s Version na na na na na: Movimiento Ciudadano usa a cantante para ‘tirarle’ a Va por méxico

El fenómeno Taylor Swift llegó a la política en México en diferentes sentidos, desde el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldivar, quien acudió como un fan más, hasta Movimiento Ciudadano, quien aprovechó un tuit de comedia para ‘tirarle’ a otros partidos políticos.

Tras cuatro fechas exitosas, con el Foro Sol de la capital del país abarrotado, y un repaso por todas sus ‘Eras’ (forma en la que se refiere a las etapas marcadas por sus álbumes a lo largo de su trayectoria), Taylor Swift dijo que finalmente cumplió un objetivo que llevaba años buscando, que era presentarse en México.

Como agradecimiento, la cantante estadounidense dio a las y los fans un repaso por su discografía, además de que presentó canciones que no interpreta muy seguido como “I Forgot That You Existed”, “Sweet Nothing”, “Snow On The Beach”, “Cornelia Street”, “You’re On Your Own, Kid” y “Afterglow”.

Todo este revuelo se reflejó en las redes sociales, donde el Movimiento Ciudadano aprovechó para lanzar una publicación para cargar especialmente contra Va por México, alianza opositora conformada por PRI, PAN y PRD.

“Taylor Swift durante su último concierto en el Foro Sol expresó: ‘No me avergüenza decir que me equivoqué al no haber venido a México antes. Vergüenza es creer que los partidos que ya le fallaron a México (PRI-PAN-PRD) son la opción para salir adelante’”, fue el mensaje que publicó Movimiento Ciudadano.

Dicho mensaje es falso; sin embargo, forma parte de un chiste que se ha viralizado en Twitter, ahora X, en meses pasados debido a que usuarios inventan estas frases para hacer bromas y relacionar grandes conciertos con la política de forma posiblemente irónica para muchos.

Un usuario que se ha viralizado en al menos dos ocasiones con esta clase de chistes es @CBuburron, quien tomó como referencia una de las presentaciones de Taylor Swift en el Foro Sol y la de Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México del pasado 28 de abril.

“URGENTE. Durante su ultima presentación en México, la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift mostró su apoyo por el Frente Amplio Por México. ‘I hope Mexico gets back on track in 2024′, dijo la artista entre aplausos. Información aún en proceso”, escribió el usuario el pasado domingo 27 de agosto.

“IMPRESIONANTE. Al finalizar su concierto en el Zócalo, Rosalía llamó al voto masivo por Morena en 2024. ‘No permitamos que regrese el régimen de privilegios y saqueo’, expresó la cantante española conmovida”, dijo el mismo usuario @CBuburron en abril pasado, logrando que cientos de usuarios ‘se fueran con la finta’ y criticaran a la cantante.

Movimiento Ciudadano aprovechó un chiste similar con la visita de Taylor Swift, solo que aprovecharon para dejar un mensaje en referencia a su negativa de meses anteriores por unirse a Va por México en las elecciones de 2024 y con ello hacerle frente a Morena y aliados.