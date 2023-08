Xóchitl Gálvez defiende a Movimiento Ciudadano: ‘No lo veo haciendo el juego a AMLO’

La panista Xóchitl Gálvez defendió a la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano y aseguró que “yo no veo a MC prestándose a un juego” con el presidente Andrés Manuel López Obrador, “más bien yo creo que MC sólo se está tomando su tiempo”.

“Lo que yo veo es al presidente López Obrador tratando de incidir en MC, pero eso lo va hacer siempre”, estimó.

Ya en tiempo de veda, después de participar en el quinto y último foro de diálogo y con las encuestas internas en proceso, la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (FAM) sostuvo en un encuentro con periodistas en Aguascalientes, que “sí hay una presión del presidente para que MC no se sume al FAM, porque sabe, de antemano, que cuatro partidos seríamos mucho más fuertes, mucho más poderosos”.

Por eso -insistió- “yo no creo que MC se esté prestando” a eso, “es el presidente el que está tratando de incidir en MC”.

Explicó que “también el presidente quiere imponer al candidato del FAM, quiere meterse en la elección de cada partido y él fue el que sugirió que el gobernador de Nuevo León (Samuel García) o Luis Donaldo (Colosio, alcalde Monterrey) fuera candidato de MC”.

Cuestionada sobre si contará con la capacidad para poder enfrentar al “aparato” del gobierno federal y sus programas sociales para una campaña presidencial, en caso de ser la candidata del FAM, Gálvez Ruiz sostuvo que “sí es posible”.

“Lo que tenemos que hacer es comunicarle a la gente que esos recursos no le pertenecen a un partido político, que esos recursos los pagan los mexicanos y el tema de hacer uso electoral de los recursos públicos ha existido desde hace décadas”, comentó.

Dijo que “esta intención de hacerle ver a la gente que le van a dar algo, o que tiene que votar a cambio de algo, es un problema de hacerle ver y entender” a esa gente que no debe ser así. “Pero nosotros sí vamos a poder”, remarcó.

Para ello -resaltó- “soy una mujer valiente, honesta, aunque el gobierno quiera tratar de decir cosas de mi persona, yo soy empresaria desde hace 31 años, nunca me he robado un centavo público, nunca en mi vida. Mi esposo y mis hijos trabajan, eso es importante que lo sepan, porque hay hijos de algunos políticos que no trabajan, ustedes saben cuáles, o que me digan en qué trabajan “.

“Yo les puedo decir en qué trabaja mi esposo, a qué se dedica y mi hijo”, añadió.

“Yo no he parado, he recorrido el país, soy una mujer con la suficiente autoestima, que no tiene miedo de traer a colaboradores más brillantes que yo. Voy a formar, de ser así, de ser realidad este sueño, al mejor equipo. Y cuando digo al mejor, es no rateros, no huevones y no pendientes (pendejos)”, dijo entre risas.