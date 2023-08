Enrique Alfaro se desmarca de Movimiento Ciudadano; se reunirá con Xóchitl Gálvez

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se declaró ‘político libre’, luego de haberse desmarcado de la dirigencia nacional del partido Movimiento Ciudadano, mientras que este miércoles se reunirá con Xóchitl Gálvez.

Alfaro dijo que su prioridad es atender adecuadamente la recta final de su administración, “nunca he tenido problemas en expresar lo que pienso me ha costado mucho ser un político libre, no tengo jefe, no le tengo que rendir cuentas a nadie más que a la gente, y estoy muy tranquilo estoy mandando un mensaje claro de que yo no acepto imposiciones de quién, desde la burocracia de los partidos se sienten dueños de la política de este país”.

Alfaro renunció recientemente a sus aspiraciones para contender por la Presidencia de la República, luego dijo que su carrera política llegó a buen puerto y se retiraría al concluir su mandato.

El gobernador jalisciense dijo estar decepcionado por las decisiones de la cúpula naranja, y dice que es mucho más que una decisión individual, pues reconoce el respaldo de su corriente partidista.

“Establecí mi postura personal y en las próximas horas habrá más información y un posicionamiento colectivo. Somos un equipo muy grande, exigimos respeto y tenemos todavía mucho que aportar como equipo”.

Reconoció también la reunión que sostendrá durante la tarde de este miércoles con Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, a quien considera su amiga.

Xóchitl Gálvez está en Guadalajara

Xóchitl Gálvez se encuentra en Guadalajara, donde estará hasta el jueves 24 de agosto para participar en un foro con universitarios, junto con la otra aspirante del Frente, Beatriz Paredes. La política hidalguense refirió que le agrada la idea de un trabajo conjunto con la corriente política de Enrique Alfaro.

“Yo sí me veo, yo sí me veo con MC pero hay que darle tiempo, primero a que yo sea realmente la coordinadora, y que voy a saludar al Gobernador, le voy a llamar por teléfono en cuanto tenga un tiempo por supuesto que le voy a llamar”, dijo.

Agregó que se siente comprometida con Jalisco porque desde el estado se generó su decisión de postularse,.

“Mucho de esto empezó en Jalisco, yo todavía no tomaba la decisión de participar ahora, con lo que logramos, yo en ese momento lo veía como dificilísimo, pero cuando vemos los resultados, yo tengo que decir que la sociedad de Jalisco en ese momento, que era una posibilidad, tuvo un cierre de filas hacia mi persona impresionante”.

En tanto, este jueves 24 de agosto, la exjefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, ‘corcholata’ de Morena, estará también en Jalisco.