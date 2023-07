¿Quién es Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano y fundador de Convergencia?

Luego de que las ‘corcholatas’ de Va Por México comenzarán a definir su camino rumbo a las elecciones del 2024, quedó en suspenso que pasará con Movimiento Ciudadano (MC), ya que no se unió a la oposición y tampoco se ha posicionado sobre lanzar a un candidato presidencial.

Por ejemplo, la legisladora panista Xóchitl Gálvez ya se registró en el proceso interno del PRI, PAN y PRD, al igual que Beatriz Paredes y Santiago Creel.

Ante este panorama, el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, aseguró que no busca aliarse con Va por México para apoyar a Gálvez.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Delgado reiteró que su partido lleva un proceso rumbo a 2024 independiente y enfatizó que Gálvez aún no es candidata. “Ella no es candidata, solo está participando en un proceso, todavía no hay candidatura”, remarcó.

Él es Dante Delgado

El político mexicano nación en Alvarado, Veracruz, el 23 de diciembre de 1950. Estudió derecho en la Universidad Veracruzana e inicio su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sus primeros cargos fueron al mando de la subsecretaría de Gobierno, en 1983 y secretario general de Gobierno del estado de Veracruz, en 1986.

Fue embajador de México en Italia y representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de 1993 a 1994.

También fue gobernador interino de su estado. En 1988 fue diputado federal de la LII legislatura. Fundó el Partido Convergencia en 1997, del cual fue presidente de 1999 al 2006.

En 2004 y 2010 fue candidato a gobernado de Veracruz bajo la coalición PRD, PT y Convergencia. Sin embargo, los resultados no le favorecieron y renunció irregularidades por parte del PRI.

En 2002 el partido que fundó pasó a llamarse Convergencia y en 2011 cambió a Movimiento Ciudadano. Fue su coordinador nacional en sustitución de Luis Walton.

‘‘He enfrentado al sistema de frente y sin miedo. Siempre he trabajado en favor de la participación ciudadana y de la consolidación de la democracia en México para poner un alto a los excesos de la clase política’', asegura en el sitio web de MC.