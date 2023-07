MC ‘se resiste’ a aliarse con Va por México: Dante Delgado niega apoyo a Xóchitl Gálvez

Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), negó este martes 11 de julio que su partido busque aliarse con la coalición Va por México para apoyar la candidatura de la panista Xóchitl Gálvez.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Delgado reiteró que su partido lleva un proceso rumbo a 2024 independiente y enfatizó que Gálvez aún no es candidata. “Ella no es candidata, solo está participando en un proceso, todavía no hay candidatura”, remarcó.

Además, explicó que sería una falta de respeto que los dirigentes de Va por México vean a Xóchitl Gálvez como la candidata cuando aún el proceso no ha terminado.

“Xóchitl no es candidata de acuerdo con los procedimientos, adelantar un resultado es faltarle al respeto por parte de ellos a todos los demás candidatos”, sostuvo.

Por esta razón, anunció que este viernes 14 de julio dará a conocer los lineamientos que seguirá Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones de 2024.

¿Movimiento Ciudadano da ‘espaldarazo’ a Xóchitl Gálvez?

La semana pasada, Movimiento Ciudadano (MC) detalló que podría sumarse a una virtual candidatura de la senadora panista Xóchitl Gálvez.

El coordinador de su bancada en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich, declaró que si la legisladora panista es la candidata del Frente Amplio por México, conformado por PAN, PRI y PRD, Movimiento Ciudadano tendrá que “replantear” su posición política de ir solos de cara al proceso electoral de 2024.

“Tendríamos que abrir un debate. Estoy seguro de que la dirigencia nacional piensa en términos muy similares. Creo que la estrategia de MC ha sido correcta. Yo he sido parte de esta estrategia. (...) Ir solos en 2021 le representó a MC la posición de revalorarse como organización política, de crear expectativa de futuro.

“Y hoy lo que nosotros podríamos aportar a un escenario donde se replantee una alianza, donde los partidos se pongan al servicio de una expresión genuina, ciudadana, creo que puede ser de mucha utilidad”, expresó al ser entrevistado en el programa radial Tela de Juicio, en Radiorama de Occidente.