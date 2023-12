‘La vieja política nos descarriló': Samuel García culpa a PRI y PAN por ‘bajarlo de la contienda’

Samuel García Sepúlveda, que ha renunciado a la precandidatura presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) luego de una crisis política en Nuevo León, acusó este sábado a los partidos PRI y PAN por bajarlo de la contienda.

“Fue tal el crecimiento en estos 10 días, que tembló el sistema, lo digo con todas sus letras. La vieja política nos descarriló. En 10 días de campaña y con tan solo visitar seis estados de la República, nos consolidamos en segundo lugar, mandamos al PRIAN al tercero en caída libre”, aseguró el exaspirante presidencial.

“Fue tal la sacudida que tuvieron que acordar en lo más alto de estos poderes fácticos para bajar a Samuel García de la contienda”, añadió.

Además, amenazó a Alejandro ‘Alito’ Moreno y Marko Cortés de que en 2024 se toparán con pared en el estado, pues consideró que sus partidos, PRI y PAN, no ganarán espacios en el Congreso de Nuevo León.

Tengo palabra. Les prometí que no iba a dejar a Nuevo León en las garras de la vieja política.



Y aunque pusimos a México de cabeza e íbamos a ganar la presidencia, lo más importante es Nuevo León.#MasPuestosQueNunca pic.twitter.com/VoyfXKQrj3 — Samuel García (@samuel_garcias) December 3, 2023

García Sepúlveda también aseguró que sin su candidatura, “le quitaron la opción fresca a millones de jóvenes” que buscaban alternativas a Morena y al Frente Amplio por México, conformado por PRI, PAN y PRD.

Y aprovechó para agradecer a su partido, Movimiento Ciudadano, y al líder Dante Delgado.

“Hoy les digo desde Nuevo León que el 2030 está muy cerca y ahí me van a tener, y vamos a ganar, y ya no nos van a poder gastar”, apuntó García Sepúlveda.

Este sábado por la tarde, personal del gobierno de Nuevo León notificó al Congreso local el acuerdo en el que Samuel García da a conocer que reasumió sus funciones como gobernador constitucional por lo que no tomará la licencia de seis meses que le habían autorizado previamente y que iniciaba este sábado 2 de diciembre.

Sin embargo, más temprano Luis Enrique Orozco indicó que mientras el no sea notificado de algún cambio el sigue siendo gobernador interino.

¿Qué está pasando con Samuel García y el Gobierno de Nuevo León?

El 23 de octubre, Samuel García pidió licencia para separarse de su cargo de manera temporal, pues buscaba ser el candidato presidencial de su partido, Movimiento Ciudadano, para las elecciones del próximo año. En la solicitud, pidió permiso para ausentarse de su puesto como gobernador de Nuevo León por seis meses, a partir del 2 de diciembre.

Unos días después, el Congreso de Nuevo León aprobó la solicitud del precandidato, y se contempló nombrar a José Arturo Salinas, presidente del Tribunal Superior de Justicia vinculado al PAN, como gobernador interino. Esto último no fue bien recibido por García, y dijo que “la designación que hizo el PRIAN es ilegal”.

En tanto, el 9 de noviembre García nombró a Javier Navarro Velasco para suplirlo en sus funciones.

Para el 13 de noviembre, el ministro Javier Laynez frenó el nombramiento de Jorge Arturo Salinas como gobernador interino, tras un reclamo del Poder Ejecutivo estatal presentado en la controversia constitucional 487/2023 para reclamar la designación.

Por su parte, el Congreso estatal también reclamó que el gobernador nombrara a Navarro Velasco como encargado, y presentaron su propia controversia constitucional (488/2023).

Desde entonces ha habido varios movimientos del Congreso y del Gobierno estatal para nombrar a un gobernador interino que pudiera suplir a García Sepúlveda.

En los hechos más recientes, el 19 de noviembre, Samuel García designó a Javier Navarro como encargado de despacho del Gobierno para que iniciara en ese cargo desde el 20 de noviembre al 18 de enero de 2024.

En tanto que el Congreso estatal nombró esta semana a Luis Enrique Orozco, quien es vicefiscal, como gobernador interino. En la sesión, ciudadanos irrumpieron en el lugar y reclamaron que los legisladores del PRI y PAN eran “vendidos y corruptos”.

García dijo que el poder legislativo local había designado a un gobernador “ilegítimo y espurio”.

Como se esperaba que Samuel García dejara su cargo a partir de este sábado 2 de diciembre, el viernes hubo varios otros ‘movimientos’ en el tablero que hicieron entrar en crisis al gobierno de Nuevo León.

Por ejemplo, mañana del viernes un juez determinó que García no podía abandonar sus funciones como gobernador hasta que no se resolviera el conflicto existente sobre quién ocuparía el cargo como suplente. Y él respondió que la licencia es un derecho y por lo tanto no podían impedirle tomarla.

Hacia la tarde del viernes, un juez de amparo en materia laboral determinó dejar sin efectos el nombramiento de Luis Enrique Orozco como gobernador interino.

Pocos minutos antes de la medianoche, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una suspensión con la que respaldaba a Luis Enrique Orozco como suplente, pues ya había sido designado por el Congreso del estado

Aunque Orozco asumió funciones durante la madrugada, Samuel García decidió de último momento volver a tomar la gubernatura de la entidad.

Con información de Pedro Hiriart.