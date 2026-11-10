¿Quién es Renata Notni, la actriz captada con Gonzalo Hevia, empresario y ‘ex’ de Belinda?

La actriz Renata Notni fue captada de la mano de Gonzalo Hevia Baillères, empresario y heredero de la familia vinculada a El Palacio de Hierro, durante un paseo por Los Ángeles. (Foto: Cuartoscuro/especial/Shutterstock)

La actriz mexicana Renata Notni volvió a acaparar la atención, pero esta vez no por un proyecto en televisión, sino por unas fotografías junto a Gonzalo Hevia Baillères, empresario de la familia propietaria de El Palacio de Hierro y supuesto exnovio de la cantante Belinda.

Las fotografías, difundidas por People en Español, muestran a Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères tomados de la mano y abrazados durante un paseo por West Hollywood, en Los Ángeles.

La aparición de Notni junto al empresario ocurrió meses después de que se conoció su separación de Diego Boneta, protagonista de Luis Miguel: la serie, con quien mantuvo una relación sentimental de aproximadamente 5 años.

Aunque su vida sentimental volvió a colocarla en el centro de atención, Renata Notni cuenta con una trayectoria de 20 años en la actuación, durante los cuales participó en telenovelas mexicanas, películas y series internacionales.

Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères caminando juntos por las calles de Los Ángeles. (Foto: Backgrid/The Grosby Group)

¿Quién es Renata Notni y cómo comenzó su carrera artística?

Renata Martínez Notni, de 31 años, es originaria de Cuernavaca, Morelos. Es hija de Liliana Notni y Alfredo Martínez Guerrero, y desde pequeña mostró interés por el mundo del espectáculo.

Su primer acercamiento profesional ocurrió cuando tenía 6 años, al participar en una campaña publicitaria de Liverpool. Posteriormente, ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) Infantil de Televisa, donde comenzó su preparación como actriz.

En 2006, cuando tenía 11 años, consiguió su primera oportunidad en la pantalla chica con la telenovela Código postal, producida por José Alberto Castro. En esta historia interpretó a Andrea Garza Durán, personaje con el que inició su carrera en las producciones de Televisa.

Durante los siguientes años participó en telenovelas como Un gancho al corazón (2008), Mar de amor (2009), La fuerza del destino (2011) y Amorcito corazón (2011), en las que interpretó principalmente a personajes juveniles.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2015, cuando consiguió su primer papel protagónico en la telenovela Amor de barrio, donde dio vida a Paloma, una joven que enfrenta conflictos familiares y amorosos.

Después encabezó Sueño de amor (2016) y Mi adorable maldición (2017). En esta última interpretó a Aurora Sánchez, una joven que enfrenta el rechazo de quienes creen que está marcada por una maldición.

Con el crecimiento de las plataformas digitales, Notni amplió su trayectoria hacia producciones dirigidas a públicos internacionales. En 2019 participó en El Dragón, junto a Sebastián Rulli, donde interpretó a Adela Cruz.

En 2021 formó parte del elenco de La venganza de las Juanas, serie de Netflix en la que dio vida a Juana Valentina, una de las 5 mujeres que descubren que comparten un vínculo familiar.

También participó en la película ¿Qué culpa tiene el karma? (2022) y en la serie Zorro (2024), protagonizada por Miguel Bernardeau, donde interpretó a Lolita Márquez, uno de los personajes principales de la historia.

Renata Notni El primer papel protagonístico de Renata Notni fue en la telenovela 'Amor de barrio' (Foto: Cuartoscuro) (Antonio Cruz)

¿Quiénes fueron las parejas de Renata Notni antes de Gonzalo Hevia?

Una de las relaciones sentimentales más conocidas de Renata Notni fue la que mantuvo con Diego Boneta, actor mexicano que alcanzó reconocimiento internacional por protagonizar Luis Miguel: la serie.

La relación entre Notni y Boneta comenzó en 2021, cuando ambos hicieron público su romance. Durante los siguientes años compartieron viajes a destinos como Italia y Francia, además de asistir juntos a alfombras rojas, entregas de premios y eventos de moda.

Sin embargo, en 2026 se hizo pública su separación. Aunque ninguno detalló las razones de la ruptura, Notni aseguró que ambos terminaron en buenos términos y prefirieron conservar los recuerdos positivos de su relación.

“Tuvimos una relación muy bonita y terminamos de la misma manera y queremos quedarnos con eso, con lo bonito que estuvo la relación y con el mejor sabor de boca el uno del otro”, declaró la actriz al hablar sobre su separación.

Después de su ruptura con Boneta, la actriz también fue relacionada sentimentalmente con Alejandro Speitzer, actor mexicano conocido por su participación en series como Oscuro deseo y Alguien tiene que morir, aunque Notni aclaró que entre ambos existía únicamente una amistad.

Renata Notni estuvo con Diego Bonetta alrededor de 5 años. (Foto: Cuartoscuro)

¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères, empresario relacionado con Belinda?

Gonzalo Hevia Baillères es un empresario mexicano especializado en tecnología e inversiones, además de integrante de una de las familias empresariales más conocidas del país.

Es nieto de Alberto Baillères González, quien encabezó Grupo Bal, conglomerado al que pertenecen empresas como El Palacio de Hierro, GNP Seguros, Profuturo y Grupo Peñoles.

Aunque pertenece a esta familia, Gonzalo desarrolló sus propios negocios. Entre ellos destaca HBeyond, una firma de inversión enfocada en tecnología, inteligencia artificial y otros sectores. También participó en proyectos como INSAITE y Lok, una empresa dedicada a soluciones tecnológicas para logística y comercio electrónico.

En 2026, el empresario adquirió notoriedad en el ámbito deportivo por su participación, mediante HBeyond, en el grupo inversionista de los Seattle Seahawks, equipo de la NFL.

Gonzalo Hevia Baillères y Belinda fueron vistos juntos en varios eventos públicos, aunque nunca se formalizó su relación. (Foto: Especial).

La vida sentimental de Gonzalo Hevia también llamó la atención por su supuesto romance con Belinda, con quien fue relacionado desde 2022 tras coincidir en distintos eventos. Tiempo después, surgieron rumores de que la cantante le dedicó Heterocromía, una canción que hace referencia a una persona con ojos de distinto color, característica física del empresario. Sin embargo, Belinda nunca confirmó que el tema estuviera inspirado en él.

Gonzalo también fue relacionado con Emma Watson, actriz conocida por interpretar a Hermione Granger en las películas de Harry Potter. Ambos fueron fotografiados juntos en Francia y México, y en marzo de 2026 circularon imágenes en las que aparecían besándose.

Meses después, las fotografías de Hevia Baillères con Renata Notni durante su paseo por Los Ángeles despertaron nuevas especulaciones sobre su vida sentimental.